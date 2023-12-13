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Майже 15 кг кіфликів зліпили військовослужбовці в рамках реабілітації

13 Грудня 2023 18

Військовослужбовці, які відновлюються в шпиталях Ужгорода та перебувають на ротації взяли участь у майстеркласі з приготування закарпатських кіфликів (автентична закарпатська випічка у вигляді маленьких рогаликів з начинкою), який ініціював благодійний фонд «Дерево мого життя». Захід провели в рамках освітньо-культурних заходів з реабілітації військових, сказали Varosh у фонді.

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Такі заходи “Дерево мого життя” проводить регулярно, намагаючись щомісяця витягувати тих хлопців, які можуть покинути палату. Зі слів Тетяни Літераті, керівниці культурно-освітнього напряму БФ “Дерево Мого Життя”, восени вона проводила хлопцям екскурсії містом, тепер же, з погіршенням погоди, перейшли в приміщення.

— Вирішили пекти кіфлики — традиційний закарпатський смаколик, хлопці радо погодилися, казали, що дуже давно нічого не готували, — розповіла вона. — Робили їх з абрикосовим та сливовим варенням та горіховою начинкою. Був серед хлопців і один пекар, який спочатку сидів у кутку, в нього поранена нога, а потім не витримав і приєднався до інших. Сказав, що не може дивитися, як хлопці криво ліплять…

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Військовослужбовці наліпили майже 15 кг закарпатських кіфликів

Загалом до роботи хлопці взялися дуже із задоволенням, правда, перше частина виходила в них більше схожа на пельмені, каже Тетяна Літераті, зате наступну зліпили досконало.

— Були хлопці з Кривого Рогу, Одеси, Дніпра, був і закарпатець, із Дубриничів, — розповіла Любов Керецман. — Попрацювали нівроку: наліпили майже 15 кг кіфликів, поїли й самі і забрали з собою в ротаційні центри і шпиталі, пригостити своїх побратимів, які не виходять з палати, і хотіли ще пригостити медсестер. Казали, що прийдуть ще.

Зі слів Тетяни Літераті, зазвичай у таких щомісячних заходах беруть участь щоразу інші військові.

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Готові кіфлики поїли самі і понесли побратимам у шпиталі

— Наш психолог, який теж ліпив кіфлики з хлопцями, Павло Гудра, каже, що коли хлопці розговорюються, починають розказувати, що вони їли, як воювали, то це дуже хороший знак того, що їм комфортно і вони хочуть говорити. Щопонеділка Павло відвідує у шпиталях тих хлопців, які не можуть залишити ліжка і палати, спілкується з ними.

Varosh, 

Фото надані Тетяною Літераті

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# Дерево мого життя # Любов Керецман # реабілітації # Тетяна Літераті

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