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“Люксембург, Люксембург” в Ужгороді: Антоніо Лукіч розповів про прем’єрний показ стрічки

24 Квітня 2023 40

Друга стрічка ужгородського режисера Антоніо Лукіча після фестивального туру на світових кіномайданчиках, 13 квітня почала свій презентаційний тур містами України. Перший показ відбувся в селищі Близнюки на Харківщині, звідки родом головні герої стрічки — Аміл та Раміл Насірови, а закінчили 23 квітня в Ужгороді, — батьківщині режисера стрічки Антоніо Лукіча.

За результатами першого тижня прокату в Україні стрічка посіла перше місце, — написала в себе у Фейсбуці піар-менеджерка фільму Тетяна Власова. За перший вікенд прокату касові збори склали 5,59 млн. грн, а всього стрічку переглянуло 36, 453 глядача. Це другий найкращий старт серед українських фільмів з початку повномасштабного вторгнення.

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“Люксембург, Люксембург” провезли з презентацією майже всією країною. Varosh ексклюзивно поспілкувався з Антоніо Лукічом перед показом у кінотеатрі “Доміон” в Ужгороді.

— Ми відчували дуже велику вдячність від людей, особливо в Харкові, — сказав він. — Там різні елементи стрічки по-різному людьми сприймалися, але в Харкові ми відчували величезну вдячність. Ми презентували фільм у кінотеатрі на Салтівці, він недавно відновив роботу і зібралася повна зала. І навіть повітряна тривога не стала на заваді. В Одесі показ був більш рефлексовий, розслаблений, в Полтаві люди тупали ногами і закидувались поп-корном. У Львові у людей було відчуття, що ми приїхали їх порозважати, але там дуже інтелігентна публіка, яка вміє дивитись кіно і особливо цінує саме українське кіно. Тому цей досвід дуже позитивний. В Ужгороді на показ я запросив свою класну керівницю, але в неї були якісь інші справи… Будуть мої сусіди, тому хвилювання більше, ніж при показі у Венеції чи Торонто. Дома все-таки по-іншому все сприймається, тут складно видати себе за когось іншого.

Зі слів режисера, в Близнюках квитки розпродали за пів дня, а в Ужгороді ще за тиждень квитки ще були.

Фільм спочатку пройшов фестивальні покази в Європі і вже потім презентували в Україні. За словами Аноніо Лукіча, стрічка сприймається по-різному і від України є певне очікування — що він буде талановитий але трагічний, або не дуже талановитий.

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— Але все рівно нас сприймають десь як якусь третю культуру, — каже він. — Але в нас є почуття гумору, ми вміємо робити цивілізовані сучасні історії. Це велика проблема — на 100 років наперед — якою Україна буде в майбутньому. Якісь критики, не пам’ятаю, звідки, писали, про цей фільм як про нагадування того, за що ми будемо боротися в майбутньому. Інша справа, що в майбутньому ми вже не знімемо такі фільми як “Мої думки тихі” і “Люксембург, Люксембург!”. Після 24-го це дуже важко собі уявити. Тому зараз, завдяки нашим Збройним силам таку насолоду — дивитися цей фільм. Він, на жаль, резонує з сьогоднішнім життям, але складно було б зняти такий фільм зараз. Надалі війна буде всюди, нам з цим жити. Інша справа — як це сприймати і як діяти.

Зараз з продюсером стрічки, Володимиром Яценком пробують писати наступну історію. Антоніо Лукіч розповів: команда фільму зараз збирає гроші на два пікапи для 67-ї ОМБР, зібрали вже більше ніж третину. З прем’єрного показу в Близнюках, це був благодійний показ, вдалось зібрати майже 70 тисяч, з продажу футболок теж пішли гроші на декілька дронів.

— Це паралельні активності і тут треба знайти певний баланс. Людей взагалі важко заохотити піти в кіно сьогодні і тут ми паралельно проводимо ще такі активності, — сказав Антоніо Лукіч.

Varosh

Фото Каріни Асад

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