Фільм Антона Лукіча “Люксембург, Люксембург” презентують на Венеційському кінофестивалі

Світова прем’єра фільму “Люксембург, Люксембург” режисера з Ужгорода Антоніо Лукіча відбудеться на La Biennale di Venezia у вересні. Наша стрічка змагатиметься за головну нагороду конкурсної програми “Горизонти”, де представляють нові тенденції в розвитку кінематографа.

Антоніо Лукіч дебютував у 2019 році драмою «Мої думки тихі» про звукозаписувача, якого попросили записати звуки тварин із Західної України. Несподівано його мати вирішує приєднатися до нього. Фільм отримав спеціальний приз журі секції «На Схід від Заходу» Карлових Вар.

У фільмі «Люксембург, Люксембург» головні ролі виконали учасники реп-гурту “Курган і Agregat” – брати Раміл та Аміл Насірови. Вони грають братів, які дізнаються про місцезнаходження давно зниклого батька і намагаються дати раду своїм власним життям.

Виробництвом фільму займалася кінопродакшен ForeFilms. Стрічка створювалася за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Varosh

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