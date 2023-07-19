Літній табір для дітей військовослужбовців проводять в Імстичеві волонтери з Чехії

Група волонтерів з Чехії та Словаччини організували відпочинок у літньому таборі для дітей українських військовослужбовців у селі Імстичево, на Іршавщині. Планувалося, що буде 4 зміни по 30 дітей, але минула перша зміна, в якій було 36 дітей 9-12 років з різних куточків України, і ми вже розуміємо, що буде 5 змін по 35-36 дітей, — розповіла Varosh Людмила Бердар, засновниця ГО «Центр розвитку Імстичова».

Волонтери приїхали до Імстичева ще влітку минулого року. Приїхали як команда волонтерів, щоб допомогти громаді облаштувати жило для з переселенців. Відтак організували відпочинок для дітей-переселенців. а тепер проводять літній табір для дітей військовослужбовців. Їхня організація Initiatives Stado в співпраці з Koridor.ua, ГО «Центр розвитку Імстичова» та ГО “Мегасоціум” займаються організацією дозвілля дітей. Останнім часом заходи відбувалися в рамках проекту «Розбудова соціального капіталу громадських ініціатив в українських регіонах», який реалізується Київським Діалогом за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини, що реалізує ГО «Простір молоді».

— На сторінці ГО “Мегасоціум” у Фейсбуці є заявка на участь у таборі, бажаючі можуть її заповнити і так формуються групи в табір, — розповіла Людмила Бердар. — Табір абсолютно безкоштовний. Діти приїжджають з усієї України, з прифронтових територій, були діти, батьки яких загинули на війні. Днями дітям тренінг по першій допомозі провели інструктори з тактичної медицини, зі Львова, а організувала ГО «Простір молоді».

Анна Мелеганич, керівниця ГО “Мегасоціум”, розповіла Varosh, що основним критерієм при відборі заявок на табір було те, щоб в одного з батьків дитини був статус Учасника бойових дій:

— Були заявки від різних дітей, від таких, у кого батько просто військовий, але ми таких не приймали. Ще одним критерієм було те, якщо родина малозабезпечена, багатодітна чи внутрішньо переміщена, — розповіла Анна Мелеганич. — Приймаємо також дітей учасників АТО. На серпень у нас, до речі, ще є кілька вільних місць для дітей 9-17 років. Форму можна заповнити до 25 липня.

Волонтери з Чехії за кілька днів відремонтували приміщення старої школи-інтернату. Отці з монастиря св. Архістратига Михаїла в Імстичеві уклали договір з Білківською сільською радою про оренду приміщення школи-інтернату, яка довгий час стояла закинута і думали, що ж тут облаштувати. На прохання волонтерів дозволили облаштувати тут приміщення для проведення літнього табору.

— У цьогорічному таборі ми співпрацюємо з Corridor.ua, яку тут представляє Ноемі Хейзларова, — розповів Varosh один із волонтерів Тадеуш Дворжак. — Під керівництвом Ноемі команда волонтерів створила тижневу програму, яка включає загальнотабірну гру, групові змагання, групові заняття з психотерапевтом, лекції та екскурсії. На даний момент ми працюємо над створенням пляжу з басейнами в нашому районі. ми хочемо провести ремонт, запланувати інші заходи і цілком можливо купити мікроавтобус, але все залежить від фінансової та матеріальної підтримки.

Підтримати волонтерів, які створюють безпечне середовище для дітей, які постраждали від руйнівних наслідків війни та ракетних атак можна тут.

Varosh

Фото надані Людмилою Бердар

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