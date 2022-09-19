Як в Імстичеві чеські волонтери дитячий табір провели та прихисток для переселенців допомогли облаштувати

Група волонтерів з Чехії провели кілька літніх місяців у селі Імстичево на Іршавщині. Приїхали, щоб допомогти громаді облаштувати жило для з переселенців. Один із волонтерів, Тадеуш Дворжак, розповів Varosh, що вони приїхали просто як команда волонтерів.

— Ми приїхали, бо хотіли чимось допомогти громаді, допомогти з переселенцями, — розповів він. — Зібрали дітей з Харкова і Харківської області в спортивний табір. Спочатку відпочивало десь 30 дітей з Харкова, потім було вже 60. Ми з ними гралися, ходили купатися. Мені ще в Празі прийшла одна ідея: я познаходив порожні коробки від боєприпасів, снарядів, привіз їх в Імстичово і попросив дітей розмалювати ці коробки. Малюнки вийшли дуже гарними і ми виставили їх на такий свого роду аукціон в соцмережах. Виручені кошти пішли на підтримку дітей і табору, на облаштування будинку, де вони житимуть з мамами.

На той час отці з монастиря св. Архістратига Михаїла в Імстичеві саме уклали договір з Білківською сільською радою про оренду приміщення школи-інтернату, яка довгий час стояла закинута і думали, що ж тут облаштувати.

— Волонтери чеські приїхали сюди з Раківця, вони там жили в школі і працювали з дітьми, — пояснив Varosh отець Полікарп, ігумен монастиря, — але там почали готуватися до навчання і попросили їх знайти інше приміщення… То вони питали в нас дозволу, щоб десь розташувати дітей з Харкова і провести з ними літній табір. А в нас якраз був укладений договір про оренду школи і ми думали, як її краще використати. То ми й погодилися.

Чехи взялися допомагати отцям прибрати і облаштовувати територію і приміщення, провели аукціон малюнків дитячих а виручені гроші, а це було трохи більше 2 тисяч євро, використали на облаштування цієї школи: придбали дві газові плити, бойлери та інші необхідні речі для помешкання, облаштували душові.

— Тепер, коли табір скінчився, то один із чеських волонтерів, Тадей, спитав, чи можуть в тій школі мешкати переселенці — мами з дітьми, а вони, волонтери, пошукають благодійні організації, які погодились би підтримати цей притулок фінансово, — сказав отець Полікарп.

Серед розваг влітку волонтери разом з дітьми відновили ще й стару автобусну зупинку, розповіла Varosh Людмила Бердар, засновниця ГО «Центр розвитку Імстичова». Вона пояснила, що волонтери з Чехії, активна молодь Білківської громади, переміщені особи з Харкова, Київської, Херсонської області хотіли залишити щось хороше на згадку після себе.

— Зупинка біля села зустрічає усіх: місцевих і переселенців — вона і стала втіленням наших ідей і натхнення, — сказала Людмила. — Завдяки ГО «Простір молоді», що надала матеріали, та працівникам Імстичівської школи вдалося відновити стару мозаїку XIX ст. Це була локальна ініціатива від Ужгородського молодіжного інтеграційного центру. Ми спочатку думали там намалювати якийсь патріотичний малюнок. Але потім, порадившись з жителями громади та ВПО, вирішили, що потрібно зберегти та відновити нашу культурну спадщину, адже це місцева цінність, і так і зробили. А ще провели культурно-мистецьку акцію з конкурсами та іграми для нашої молоді.

Зараз у школі мешкають люди з Краматорська, Донецька — загалом 20 людей.

Varosh

Фото: Тадеуш Дворжак та Людмила Бердар

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