Закарпатський бренд Олесі та Андрія Возницьких «Natura Ceramica» потрапив до престижного путівника «The Homo Faber Guide»

«The Homo Faber Guide» – проєкт швейцарського Фонду Мікеланджело (Michelangelo Foundation), який популяризує кращих європейських майстрів. Нещодавно Фонд запустив цифрову платформу – путівник європейськими дизайнерами, які створюють вироби власними руками.

Проєкт знайомить відвідувачів з галеристами, колекціонерами та дизайнерами. Тут розміщено інформацію про студії і майстрів – різьбярів, ковалів, керамістів, гончарів, склодувів з різних куточків Європи. Вони розповідають власні історії, діляться секретами авторської техніки, з ними можна сконтактувати і замовити виріб. Крім того, на платформі відбуваються міжнародні тижні ремесел.

Потрапити до списку майстрів вищого європейського класу – не тільки престижно, а це ще й величезна праця. Автори путівника роблять акцент на самобутність та високий професійний рівень робіт.

Андрій і Олеся Возницькі – скульптор і керамістка з Ужгорода, які створюють дизайнерські керамічні вироби ужиткового та декоративного мистецтва, а також скульптурні композиції з бронзи, теракоти, скла та дерева. Родинний тандем черпає ідеї для натхнення із самої природи. Своїми роботами вони розповідають про красу речей навколо, яку не всі бачать.

Окрім Возницьких, до «The Homo Faber Guide» ввійшли ще 11 українських майстрів з Київщини, Івано-Франківська, Харкова та Львова.

Varosh