Куди перейшли гуртки з туризму та еколого-натуралістичний центр? В Ужгороді реформують заклади позашкілля

В Ужгороді триває реформа обласних закладів позашкілля, про яку говорили депутати обласної ради ще у грудні. Тоді, нагадаємо, прийняли рішення про створення в місті закладу позашкільної освіти «Закарпатський обласний центр дитячої та юнацької творчості», щоб розділити обласні і міські позашкільні заклади.

Наразі всі обласні заклади позашкільної освіти — Еколого-натуралістичний центр (що на вулиці Загорській), Центр науки і техніки (на вул. Будителів) та Центр туризму (на вул. Високій) — перебувають на стадії ліквідації, але не припинили діяти.

— У Падіюні залишилось мистецько-естетичне виховання і прийшов до нас Центр туризму, — розповіла Varosh директорка «Закарпатського обласного центру дитячої та юнацької творчості» Світлана Ганущина. — А техніки і екологи займаються тепер у приміщенні на Будителів, 1. Всі вчителі залишилися на своїх місцях, скоротилися хіба технічні посади — сторожі, тощо — і кілька адміністративних посад. Як буде з нового навчального року — наразі не знаю точно, але поки що все так.

— Гурток не закривається, закривається приміщення, — пояснив Varosh перший заступник голови Закарпатської облради Андрій Шекета. — Частину позашкілля має забрати на себе місто, тому що більшість дітей, які ходили в ці обласні заклади, були з Ужгорода. І ними мало би займатися місто. Найбільш ймовірно, що ми передамо Ужгороду приміщення на вулиці Будителів. Але зараз триває навчальний рік і якісь зміни робити зараз не можна. На наступний вересень, коли будуть планувати гуртки, тоді більшість із них будуть в Ужгороді, а не в обласних закладах.

Зі слів Андрія Шекети, що буде на місці гуртків у звільнених приміщеннях на вулицях Високій, Загорській — наразі відкрите питання. В будь-якому випадку приміщення залишиться у власності Закарпатської облради.

— Є кілька ідей, що там може бути розміщено, але наразі жодна не оформлена юридично-документально, — сказав він.

Varosh,

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