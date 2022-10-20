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Новини

Льодову ковзанку планують встановити в Боздоському парку в Ужгороді (оновлено)

20 Жовтня 2022 293

В Боздоському парку почали готувати місцевість під встановлення льодової ковзанки. Інформацію Varosh підтвердив керівник КП “Парк культури та відпочинку “Під замком”” Анатолій Ковальський.

— На цьому місці, коли парк засновувався, в 1974 році, були атракціон, і там залишилися від них фундаменти, — сказав Анатолій Ковальський. — Зараз якісь із них ми демонтовуємо, якісь вписуємо в ландшафт. Під встановлення ковзанки довелося вирубати 4 дерева-самосіви, а вже цієї суботи ми запланували посадити 40 дерев по передній лінії парку і вздовж трояндової алеї. Посадимо клен червонолистий, катальпу і платан.

За словами керівника парку, сама ковзанка матиме європейські розміри — 20 на 40 м. На ній міська рада реалізовуватиме різного роду соціальні проєкти. Відкриття ковзанки планують до Дня святого Миколая.

Varosh,

Фото проєкту від Анатолія Ковальського

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