Конкурс: розкажи свою фото-історію про туристичні місця Ясінянської долини

З 4 по 24 лютого в рамках проєкту Budapest Hotel Art Residency буде проходити конкурс фотографій з історіями про туристичні місця та подорож до Ясінянської ОТГ. Фото мають бути зроблені поблизу та в селах Ясіня, Кваси, Лазещина, Сітний, Стебний, Тростянець, Чорна Тиса; а також на горі Драгобрат. Це можуть бути сучасні або старі фото, які ілюструють унікальність місця чи несуть в собі цікаву особисту історію про мандрівку.

Одна з таких історій, яку надіслала слухачка Українського радіо про турбазу «Едельвейс» у Ясінях, і надихнула організаторів на створення конкурсу.

За результатами конкурсу буде відібрано кілька найкращих фото-історій, автори яких отримають одну з нагород:

головний приз – смарт-годинник;

5 днів проживання (окрім різдвяних та новорічних свят) в гостьовому будиночку “Мандрівний” (с. Ясіня);

екскурсія по Ясінях та околицях від Туристичного інформаційного центру Ясіня;

сертифікат на прокат гірськолижного спорядження чи велосипедів у селищі Ясіня від Ski-Pro;

ящик пива від Гуцульської крафтової броварні “Ципа”.

Метою конкурсу є дослідження та розвиток туристичного потенціалу Ясінянської долини та Драгобрату.

Вимоги до фото:

Це можуть бути сучасні фото відомих і маловідомих туристичних місць або старі фотографії з цікавими спогадами про відвідування Ясінянської долини. Знімки з життя турбази «Едельвейс» (Ясіня), особливо радянських часів (оскільки база свого часу була важливим осередком розвитку туризму в СРСР і є одним з об’єктів історичного дослідження арт-резиденції). Важливо: до участі в конкурсі не прийматимуться фотографії з прихованим рекламним змістом. Пріоритетними будуть вважатися в першу чергу живі, особисті історії.

Щоб взяти участь у конкурсі вам потрібно:

Опублікувати на своїй сторінці фотографію (з одним або більшою кількістю героїв) та написати історію, що пов’язала вас з цим місцем. Також зазначити рік (можна приблизно), коли була зроблена світлина. У своєму дописі обов’язково вказати хештег #мояісторія_ясінянськоїдолини. Ви також можете опублікувати фото-історію ваших батьків/бабусів чи дідусів, якщо їх немає у Фейсбуці. Розмістити посилання на фото в коментарі до посту про конкурс на сторінці проєкту.

Результати конкурсу будуть визначені 24 лютого, переможці будуть вказані у пості на сторінці проєкту в FB. Призи будуть надіслані протягом тижня (Новою поштою).

Найкращі місця з історій організатори розмістять на карті-путівника Ясіня, що буде видана в рамках арт-резиденції і розповсюджена серед учасників, партнерів, місцевих музеїв та представників туристичних бізнесів.

Організатор конкурсу: Budapest Hotel Art Residency

Партнери проєкту: ГО “Нове Ясіня”, Спільнота розвитку туризму в Ясінянській долині, Гостьовий будинок “Мандрівний”, Прокат лиж та сноубордів Ski-Pro, Туристичний інформаційний центр Ясіня, Гуцульська крафтова броварня “Ципа”.

Інфопартнер: Varosh

Довідка про організатора:

Budapest Hotel Art Residency за підтримки Міжнародного Вишеградського фонду — це мистецька резиденція, спрямована на системну роботу із культурною спадщиною та пам’яттю регіону Драгобрат. Проєкт об’єднує дослідників та митців з 5 країн: України, Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини. Включає в себе дослідження історії Ясіня, готелю “Едельвейс” (в минулому “Budapest”) й туристичних осередків поблизу селища; створення карти-путівника по Ясінянський ОТГ у співпраці з місцевими активістами й представниками туристичного бізнесу; проведення арт-резиденції в Ясінях за участі митців з 5 країн. Через вивчення уніальної історії території, що протягом 19-20 ст перебувала у складі багатьох державних утворень, та її мистецького переосмислення, проєкт планує створити альтернативний наратив про туризм у даному регіоні (в тому числі й для іноземних туристів) та запропонувати новий сценарій розвитку через спільні мистецькі резиденції в селищі Ясіня.