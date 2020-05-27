Нове Ясіня. Від акції з прибирання сміття до молодіжного хабу: Як громада змінює високогірне селище Ясіня

Карантин послаблюється – і в будинку культури в селищі Ясіня Рахівського району пожвавлюється ремонт, невдовзі частина будівлі перетвориться на сучасний освітньо-творчий простір “Креденц”. Справді непересічна подія для громади. І це не робить влада або кандидат на виборах. Йдеться про ініціативу активістів ГО “Нове Ясіня”, які поступово, проте впевнено й ефективно розвивають своє селище.

За два роки вони втілили безліч проєктів: маленьких і більших, зате глобальних у своєму сенсі. Ясіня чітко демонструє, як невеличка команда зі спільними цінностями об’єднала громаду та отримала чималу підтримку – товариську, партнерську, донорську, меценатську. Результат – потужний екорух, очищення простору, урбанізм, культурні й просвітницькі події для малечі й дорослих, освітній хаб “Креденц”.

Про все розповімо в цьому лонгріді й надихнемо до змін у вашому селі чи місті. Адже на прикладі Ясіня очевидно: якість життя залежить від кожного. Не важливо: в мегаполісі ви або в селі – саме ви здатні змінити свою громаду.

Сміття – вайбер – екостарт

Все почалося зі сміття. Точніше – з гір сміття у центрі Ясіня і байдужості влади. Це і був каталізатор змін. Травень 2018-го, серце селища потопало в смітті, чиновники мовчали, а жителям увірвався терпець, тож вони перекрили трасу державного значення Мукачево-Рогатин і влаштували мітинг. За кілька днів у вайбері зорганізувався чат небайдужих громадян, які об’єдналися й почали діяти, адже екологія направду є персональним питанням кожного. І завирувало! Суботники, суперечки з комунальниками, діалог із владою, пропаганда сортування відходів і загалом екологічного способу життя, зрештою, перше екосвято “Сімейний пікнік”. І це був тільки початок.

Від групи небайдужих до ГО “Нове Ясіня”

Дії ясінчан – не ситуативні чи разові, а системні й послідовні, і так уже два роки поспіль. Молодь заснувала громадську організацію “Нове Ясіня”, тож офіційно звітує про свої цілі, дії, результати й фінанси.

«Ми – команда ясінчан, яка об’єдналася довкола ідеї створення здорового та комфортного середовища для життя, розвитку, роботи та відпочинку. Ми знаходимо час, аби працювати на благо Ясіня, просувати якісні зміни всередині спільноти, –декларують засновники ГО. – Ми знаходимо кошти, аби фінансувати діяльність організації, і знаходимо односельчан, котрі стають з нами пліч-о-пліч. Адже тільки спільними зусиллями ми зможемо збудувати процвітаюче Ясіня».

Постійна команда: Оксана Позняк, Світлана Джунжик, Нотіка Дячук, Наталія Шітив, Наталія Франц, Віта Капустяк, Володимир Гиря. Вони – ідеологи екоруху в селищі, втілюють освітні й культурні концепції, гуртують спільноту, шукають фінансування, будують новий простір…

“Нове Ясіня” дотримується своїх цілей і завдань.

Екоцілі – йдеться про налагодження управління відходами, ліквідацію сміттєзвалищ, контроль та захист від забруднення середовища, формування культури відповідального ставлення до кліматичних змін.

Культурні й освітні ініціативи – проведення екосвята “Сімейний пікнік”, створення креативного центру “Креденц”, зміна та вдосконалення шкільного харчування, робота над концепцією освітнього простору – йдеться про ідею нового корпусу школи та нового садочка.

Урбанізм – втілення естетичного громадського простору для роботи, освіти, відпочинку. Організація акцій для жителів і органів самоврядування на підтримку створення сучасного парку “Тут повинен бути парк” і модерного садочка.

Зелений туризм – об’єднання спільноти довкола розвитку зеленого туризму.

Екосвято “Сімейний пікнік”: без пластику й алкоголю, з атмосферою еко та взаємопідтримки

Аби щось зрушити з місця, недостатньо тільки нарікати на владу. Адже в сенсі екології кожен несе персональну відповідальність. За сміття, кинуте в річку чи попід ноги, за невідсортовані і спалені відходи, за свою байдужість. Спонукати до змін можна власним прикладом, у колі громади, під час заходів. Ще зі старту діяльності, два роки тому, активісти згуртували громаду для суботника в парку, для реконструкції дитячого майданчику, а в серпні 2018-го провели перше і вже традиційне екосвято “Сімейний пікнік”. Як кажуть організатори, у форматі радісної і творчої події, не словом, а справою та власним досвідом, можна донести екологічні цінності. Це свято без пластику, алкоголю, зате насичене мистецькими, освітніми, спортивними активностями. Нове, соціальне, волонтерське.

«Своїм прикладом ми вирішили показати: настав час створювати здорові фестивалі, що не забруднюють світ пластиком. Культура закінчується на перших пластикових тарілочках і далі вже не стримати потік пакетів, разового посуду та повітряних кульок униз річкою, – кажуть організатори. – “Сімейний пікнік” демонструє цінності, які варто доносити всій родині водночас. Це перший захід, який охопив величезну кількість волонтерів. І він став сучасним, ненав’язливим. Ми намагалися бути цікавими всім відвідувачам, тому й активності були дуже різноманітні».

У серпні 2019-го вже другий фестиваль об’єднав ще більше волонтерів, спонсорів і партнерів. За кілька днів представники ГО залучили близько 75 тисяч гривень на творчі й гастрономічні локації, майстер-класи, на подарунки й призи, а також рекламу. Місцеві підприємці посприяли матеріально, створили фудкорт і відпрацювали як волонтери. Гості залишали за страви благодійні внески, хто скільки міг.

Сімейний пікнік 2019 – це велозаїзди і спортивні змагання для дорослих і дітей, 10 майстер-класів та екологічний квест, художні воркшопи та лекторій, благодійна ярмарка та фудзона, вечірка і танцювальний флешмоб. І, звісно, сортування сміття.

24 спонсори-підприємці та великі компанії;

13 спонсорів – приватні особи;

60 волонтерів,

895 зареєстрованих гостей.

ЯсінЕко та Хаб Зелений лекторій

Екологічний напрямок є пріоритетним для ГО “Нового Ясіня”, адже з екології і почалася вся історія. Волонтери навіть створили окремий бренд ЯсінЕко та організували серію заходів “Хаб Зелений лекторій”. Відтак у селищі звідусіль шириться ідея екологічної свідомості й відповідального сортування побутового сміття. Ось ГО спільно з Рахівською райдержадміністрацією встановила три банери зі закликом потурбуватися про свої відходи. Вкрай цінно, що громадська організація “Зелене серце Карпат” посприяла у співпраці з ГО “Громадський контроль”, тому в п’яти карпатських селищах встановили датчики вимірювання забруднення повітря, в тому числі, і в Ясіні. Крім того, у центрі селища встановлені шість габіонних лавиць.

Волонтери разом із парафіяльною громадою Покровської церкви і священниками римо-католицького костелу встановили на двох цвинтарях компостери з дерев’яних піддонів та сортувальні баки. Компостер розмістили і на території першої школи. А ще волонтери взяли участь в акції від спільноти KELTY Goverla Race, відтак сортували сміття, яке бігуни знесли з найвищих гір України Говерли й Петрос. Були активності і для дітей: акція-змагання зі збору пластику між чотирма класами двох шкіл, а переможці одержали відпочинок на басейні. Ідеї з компостерами, сортуванням сміття з Говерли і дитячим конкурсом втілені з партнером – підприємцем-заготівельником Бийлом Францом (ініціатива “Чиста Ріка – Чиста Вода”).

Активісти залюбки прямують на розважальні заходи, де надихають з любов’ю ставитися до природи. Влаштували екопікніки на двох найвідоміших фестивалях району: “Гуцульській бриндзі” в Рахові та “Довбушевій юшці” в Ясінях. Мета: привернення уваги до зменшення відходів на подібних заходах.

Достукатися до громади можна крізь різні формати активностей, власним прикладом і радше діями, ніж словами. Особливо, у стосунку до дітей. Насправді, робота з дітьми дарує волонтерам чимало енергії та віддачі навзаєм, адже щира малеча ладна до змін.

«Великою та, мабуть, найприємнішою є робота з дітьми. Вкладаючи свої сили в поширення екологічної освіти та створення екологічної культури, ми вкладаємо, серед усього, в здоров’я наших дітей. Ми прагнемо показати, що навіть маленькими кроками кожної людини можливо вберегти планету, врятувати її від забруднення».

У докарантинні часи активісти очищали з дітьми територію першої школи до Дня Всесвітнього прибирання. Для сотні школярів організували два екологічні квести просто неба з призами й заохоченнями. ГО проводить заходи і в рамках уроків.

«На наших інформаційно-розважальних заходах у кожному класі переглядаємо цікавий мультфільм чи ролик, виконуємо практичні вправи зі сортування сміття, смакуємо мандаринки, відтак сортуємо органічні рештки-шкірки, бавимося у нестандартну гру “Еко-мемо”, яку нам подарували наші гості з Києва».

Насправді, діти є чималою надією для Ясіня, адже саме вони розбудовуватимуть екологічно-свідоме освічене суспільство.

«Ми віримо в дітей, ми готові вкладати в них ресурси, ми навіть готові перекладати на них відповідальність за зміни. Це сумно, але водночас і вселяє надію, що не все втрачено, і ці люди можуть усе змінити. А ми їм допоможемо. Якщо не змінимо світ, то підготуємо дітей до цих змін».

Освітній простір Креденц

Одна з направду неймовірних, життєствердних історій – це створення мистецького простору альтернативної освіти “Креденц”.

«Мультимедійний комплекс, своєрідний коворкінг, творчий простір, інклюзивне навчання та можливості для розвитку майбутніх лідерів. І це не про Київ чи один із обласних центрів, – каже Світлана Джунжик, менеджерка з комунікацій. – З такою метою ми живемо з моменту створення громадської організації у курортному закарпатському селищі Ясіня».

Молодь неабияк запалилися ідеєю! Адже є потреба, є ініціатива, є успішні, цікаві й важливі заходи, є люди. Не було приміщення. Території, яка стала би осередком, мозком змін у Ясіня – екологічних, соціальних, урбаністичних, творчих. Простору альтернативної освіти. Проте в Ясіні є будинок культури, який вже кілька років не працює, занедбаний, а в перспективі – аварійний. І тут слід було діяти: першочергово взяти в оренду частину приміщення, по-друге, зробити якісний ремонт, аби перевтілити депресивну будівлю в сучасну, світлу, оснащену й комфортну локацію для різноформатних заходів.

«Це має бути артпростір, вільний від дискримінації, соціальних упереджень чи стереотипів. Це буде місце для розвитку кожного. Ми хочемо створити його прозорим, чистим – для кожного особисто й для вас», – мовить Наталія Шітив менеджерка з комунікацій.

На момент ідеї активісти потужно заявили про себе своїми заходами й екологічними проєктами. Екологічну тематику подій розширили мистецькою і спортивною. Молодь проводила кінопокази, виставу, заняття з йоги, зустріч зі школярами “Знайомимося з професіями в поводженні з відходами”, за ініціативи Рахівського центру зайнятості. Тобто вже були бекграунд, досвід і довіра громадськості. Залишалося обладнати територію для повсякчасної роботи. Вдалося!

Волонтери порозумілися із селищною владою, тож винайняли частину приміщення будинку культури і почали шукати фінансування для ремонту й оснащення майбутнього креативного простору. Це була осінь 2019 року, гроші збирали на Спільнокошті через платформу “BigIdea”, відтак до свята Миколая залучили 78 тисяч гривень. Ще 85 тисяч гривень – завдяки гранту Міжнародного Фонду Відродження у рамках проєкту “Спільнота.Культура”. Решта – від донорів програми “Будуємо Україну Разом” (БУР). Важливо розуміти, що “Спільнокошт” – це гроші, зібрані серед місцевого населення, проте Спільнокошт також є донором, який контролює використання фінансових ресурсів згідно затвердженого бюджету. Після усіх процесів ГО має відзвітувати за всіма напрямками.

Життя вирувало, проте карантин поставив певні процеси на паузу. Та вже з його послабленням почалися толоки, аби підготувати територію до ремонту й дизайну, відбуваються закупи всього необхідного. До ремонту залучена команда волонтерів із “БУРу”. Тут йдеться про програму, у рамках якої волонтери у форматі таборів проводять роботу. До прикладу, за два тижні будівельно-розважального табору створюється молодіжний простір.

Також заплановані ще два окремі будівельні проєкти – оснащення громадського простору – Ясіня матиме мистецький мурал. Ще одна ініціатива – допомога двом-трьом місцевим родинам із ремонтом. Кожен із названих будівельних проєктів передбачає окремий бюджет та залучення коштів від додаткових донорів БУРу. Також будуть проводитися акції для залучення коштів із бюджету громади та від місцевих жителів і підприємців. До речі, завдяки БУРу “Нове Ясіня” зможе розраховувати на професійну допомогу майстра, дизайнера.

Майбутнє Креденцу

Креденц стане простором передовсім для альтернативної освіти, якісної комунікації, нових рішень для селища.

«Ми хочемо стимулювати людей, аби вони не закривалися у стінах дому і власних проблем, а стали відкритими до спілкування», – говорить Нотіка Дячук, креативна менеджерка.

Заплановані заходи є направду соціально важливими.

«Безкоштовні заняття з дітьми з обмеженими можливостями, уроки англійської для дорослих та дітей, так звані мамівки, групи підтримки грудного вигодовування, консультації педіатрів та сімейного психолога, навчання наданню першої медичної допомоги, кінопокази неформальних фільмів та кінофестивалі, майстер-класи від місцевих майстрів гуцульського мистецтва, художні виставки, заняття з хореографії, – ділиться про перспективу Оксана Позняк, голова ГО “Нове Ясіня”, – Ми продовжуємо навчати місцевих жителів ековідповідальному способу життя у форматі Зеленого хабу ЯсінЕко».

Активності будуть безкоштовні. Проте не тільки засновники Креденцу можуть організовувати події, а всі. Якщо акція безоплатна, то не треба платити за користування, хіба допомогти з прибиранням чи спрямувати благодійний внесок у спеціальний бокс або ж на рахунок. Як завгодно. Якщо ж ви проводите комерційний захід, то логічно, що треба сплатити певну комісію на підтримку і розвиток простору.

Карантинне онлайн-життя

І хоч карантин порушив плани, “Нове Ясіня” в інтернеті втілювало важливі ідеї. Про все написано у фейсбук-групі “Нове Ясіня”, на сторінці “Креативний простір “Креденц” Ясіня”, а також в акаунті “ЯсінЕко”.

Ось інтернет-флешмоб #неспалюйсміттязбережижиття – це вже спонука для громади по-іншому подивитися на своє поводження з відходами. Або ж конкурс #лікуйЛісЧеленж і #лікуйРічкуЧеленж. Тут завдання протягом травня прибрати локацію в лісі чи поряд із річкою, сфотографувати або зробити відео, поширити у фейсбуці з відповідними позначками, а наприкінці конкурсу організатори рендомно оберуть переможця й подарують авторські таблички для сортування відходів.

А ще започаткована акція зі збору коштів для забезпечення медиків усім необхідним, а також збору засобів індивідуального захисту для лікарів. Це в партнерстві з БУР і благодійним фондом “Пацієнти України”, та за підтримки фонду “Відродження”. Перші результати: 22 щитки і 56 респіраторів FFP3 від БУРу, 1000 медичних масок для лікарні в Ясінях і первинки в Рахові від фонду “Відродження”, 100 одноразових комбінезонів (50 – для Ясіня, 50 – для Рахова). Крім того, збираються кошти в бокси, розміщені в локальних магазинах.

Зустрінемося в Креденці

Ця історія – про небайдужість, віру в рідне селище, в однодумців, в усіх-усіх, про віру в себе. Ця історія про відповідальність – персональну відповідальність за свої дії і добробут навколишнього простору. Ця історія ламає стереотип про “мою хату скраю”. Навпаки – вона про усвідомлення власної ролі в розвитку своєї спільноти. Громада підтримала Креденц – це найголовніше. А Креденц потужніше гуртуватиме довкола себе спільноту, розвиватиме її. Стежте за новинами “Креденцу”. А ще краще – приїздіть і почерпніть інспірацію й ідеї для своєї громади.

Евеліна Гурницька, Varosh

Матеріал створено в рамках стипендіальної програми «Залишайся у професії», яку організувала ГО «Інтерньюз-Україна» за підтримки «Медійної програми в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews.