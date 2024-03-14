Тиждень неспішно добігає кінця, а отже, саме час планувати дозвілля на прийдешні вихідні. Тим більше, що вихідні обіцяють бути “багатими” на події, як то кажуть, на будь-який смак. Тут і концерти сучасної та класичної музики, і виступ підліткового плейбек-театру, й інтерактивна виставка, присвячена Тарасу Шевченку, і театральні вистави. Словом, вивчайте нашу щотижневу афішу і обирайте, що вам найбільше до душі.

15 березня, п’ятниця

Мистецько-патріотична акція «Моя Карпатська Україно!» Закарпаиського народного хору з нагоди 85-річчя Карпатської України та 150-річчя від дня народження Августина Волошина.

Час: 9:00.

Локація: набережна Незалежності (біля памʼятника А. Волошину).

Перформенс підліткового плейбек-театру «Таємниця серця»

Актори театру – підлітки, які вже понад рік займаються в артпросторі «Станція Уж» плейбек-театром. Активну участь беруть учасники проєкту «Чути дітей», а також усі глядачі – актори будуть відігравати на сцені саме ВАШІ історії. Кожен охочий в залі зможе поділитися своєю історією, почуттями, а актори це одразу відтворять.

Реєстрація: https://forms.gle/xkW8dMN4itknRe3x5.

Час: 16:00.

Локація: Закарпатський обласний музей народної архітектури та побуту, 2-й поверх.

Вистава «Привиди маєтку Рейвенскрофт» Закарпатського обласного музично-драматичного театру.

Детективна історія на 2 дії.

Режисер Михайло Фіщенко поставив детективну історію «Привиди маєтку Рейвенскрофт» за п’єсою Дона Нігро «П’ять жар-птиць у маєтку ворона». Звернення до детективу на закарпатській сцені доволі рідкісне, хоча, наприклад, твори Агати Крісті на театральних підмостках давно стали класичними у світі.

Час: 18:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (пл. Л. Толстого, 12).

Панк-терапія «Пенсія» від «Перкалаби»

Концерт – музична терапія від музикантів з легендарної франківської «Перкалаби».

Стиль музики максимально наближений до фолькроку на гуцульський мотив. Назва гурту походить від назви віддаленого гуцульського хутора в Українських Карпатах, що на межі Чернівецької та Івано-Франківської областей і кордону з Румунією (там само протікає й річка Перкалаб).

Час: 19:00.

Локація: концертний простір Alive (Капушанська, 20).

16 березня, субота



Заходи з нагоди Дня пам’яті про трагедію Маріупольського театру

Спільно з Донецьким академічним обласним драматичним театром міста Маріуполя та спільно з організацією «Рух підтримки закарпатських військових» відбудуться заходи, присвячені Дню пам’яті про трагедію Маріупольського театру – одного з найбільших злочинів країни-агресора.

Програма заходів:

10:00 – створення надпису «ДІТИ» перед входом у Закарпатський обласний музично-драматичний театр.

12:00 – «Витівки короля Дроздоборода» (щоб потрапити на виставу, потрібно принести дитячу іграшку, таким чином подарувавши її дітям та військовим прифронтових міст України).

18:00 – «Наталка Полтавка».

20:00 – запалення свічок біля надпису «ДІТИ».

Фестиваль млинців «Міні-Палачінта». День перший.

У програмі:

Млинці на будь-який колір і смак;

Ярмарок крафтових виробів;

катання на конях;

світлодіодний танець;

патріотичний янгол;

Розваги для малечі: аніматори, караоке, кулько-лотерея і багато іншого.

Також для вас приготують багато корисних речей до Великодніх свят.

Зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу ЗСУ.

Час: 10:00-19:00

Локація: набережна Незалежності, 6.

Толока на березі річки

Щороку біля Невицького замку річка виносить величезну купу пляшок. Ентузіасти збираються разом, аби спільно прибрати сміття, а заразом – і з користю для ЗСУ. Так, всі кошти з переробки підуть на пікап для окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького

Контактний номер: 066 059 1403 (Настя).

Час: 11:00.

Локація: збір біля підвісного моста в Камʼяниці

Вистава «Той, що відчиняє двері» Закарпатського обласного музично-драматичного театру

Чорна комедія

Філософська вистава про ситуацію в морзі, коли вже не розумієш, хто там живий, а хто — мертвий. Крики душ двох самотніх жінок сповнені до болю знайомих подробиць із нашої повсякденності.

Час: 19:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (пл. Л. Толстого, 12).

17 березня, неділя

Фестиваль млинців «Міні-Палачінта». День другий.

У програмі:

Млинці на будь-який колір і смак;

Ярмарок крафтових виробів;

катання на конях;

світлодіодний танець;

патріотичний янгол;

Розваги для малечі: аніматори, караоке, кулько-лотерея і багато іншого.

Також для вас приготують багато корисних речей до Великодніх свят.

Зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу ЗСУ.

Час: 10:00-19:00

Локація: набережна Незалежності, 6

Художня виставка дитячих робіт «Шевченко – Creator»

Батьків та дітей запрошують на інтерактивну виставку малюнків, що присвячена великому українському письменнику та художнику Т.Г.Шевченку.

На гостей чекає незабутня подорож по світу Шевченківської творчості та його впливу на українську культуру.

Вхід вільний.

Час: 12:00.

Локація: вул. Фединця, 37, Артпростір Ліс.

Лекція-дискусія психологині Людмили Балецької «Як розмовляти з дітьми в часи війни»

Чи варто взагалі розмовляти з дітьми про війну? Як відповідати на їхні складні питання? Як створити середовище, в якому діти зможуть повноцінно розвиватися і не тікати від тривог та страхів у віртуальний світ? Як відрізнити, коли дитині просто потрібна підтримка, а коли у неї серйозна проблема? Ця подія – для тих, кому важливі стосунки з дітьми, психологічний стан власних дітей, для батьків ВПО та усіх, хто працює з дітьми.

Час: 13:00

Локація: Закарпатський обласний музей народної архітектури та побуту, 2-й поверх

Концерт ансамблю «Закарпатські візерунки» «Весна в Карпатах»

Артисти запрошують відчути енергетику та закарпатський колорит наживо, почути ритми серцебиття України, Словаччини, Німеччини, Румунії.

Учасники програми – запальна хореографічна група під керівництвом Оксани Булеци, творче подружжя Сергій і Тетяна Раховські; Анастасія Вишневська, Ігор Литвинов (гітара), Наталія Лендєл (фортепіано), камерно-інструментальний ансамбль «Угорські мелодії» під керівництвом заслуженої артистки України Діани Гавати.

Також цього вечора на захід завітає відомий місцевий гурт, який об’єднав музикантів та співаків з різних мистецьких організацій «Гудацька тайстра». У їхньому репертуарі слухач почує автентичні та оброблені народні пісні та інструментальні мелодії, а можливо й авторські сучасні композиції.

Захід проходитиме на підтримку Збройних Сил України.

Час: 16:00.

Локація: велика зала Закарпатської обласної філармонії.

Концерт Академічного хору Cantus «Бах для всіх»

Час: 17:00.

Локація: Закарпатський обласний художній музей ім. Й. Бокшая.

Вхід – 200 грн.

Захід з відзначення Дня Святого Патріка

День Святого Патрика – веселе кельтське свято, коли ллються ріки зеленого пива і руді леприкони розкидають золоті монети.

Творча ініціатива Гниле Яблучко запрошує відсвяткувати День Святого Патрика разом.

У програмі:

Жива скрипка від Іллі

Леприконські чари

Магічна крамничка

Благодійний збір.

Вхід: будь-яка купюра.

Дрескод: зелене вбрання.

Час: 17:00.

Локація: кафе-музей «Під замком» (вул. Ольбрахта 3).

Вистава “№ 13” Закарпатського обласного музично-драматичного театру

Британець Рей Куні є одним із найвідоміших комедіографів сучасності, а його п’єса «Занадто одружений таксист” вже стала світовою класикою. До його найвідоміших комедій належить і «Він, вона, вікно, небіжчик», яка на театральних підмостках часто йде під назвою «№13».

Час: 18:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (пл. Л. Толстого, 12).

Концерт виконавців інді-року: Сонячні котики, Левко, Онісука Тайгер

Час: 18:00.

Локація: концертний простір Alive (Капушанська, 20).

Афіша доповнюється…

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

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