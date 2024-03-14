Частиною творчого світу Шевченка можна буде стати у неділю в Ужгороді

Інтерактивна виставка «Шевченко Creator» відбудеться у неділю, 17 березня в Ужгороді. На виставці буде 9 творчих локацій, на кожній із яких відвідувачі зможуть стати учасниками різноманітних активностей.

Як розповіла у коментарі Varosh Олена Білявська, керівниця центру розвитку особистості «Крила», що є організаторами заходу, центральною локацією заходу буде виставка творчих робіт вихованців центру – портретів Тараса Шевченка, виконаних у різних жанрах.

Окрім власне виставки, передбачено кілька локацій, на яких діти зможуть спробувати себе у різних активностях. Кожна з локацій матиме свою назву, скажімо, виставка буде облаштована на локації «Спостерігай». Всі локації, так чи інакше, будуть пов’язані з «шевченківською» тематикою. Таким чином, відвідувачі у незвичній та неформальній формі зможуть зануритися у світ Шевченкової творчості та відчути його вплив на українську культуру, розповіла Олена Білявська.

«Нам важливо, щоб діти крізь творчість Шевченка, відчуваючи спорідненість з українською нацією, хотіли й могли передавати це відчуття далі. Безумовно, що світ з шевченкових часів змінився, тож нинішні покоління можуть відчувати той час вже через сучасні форми сприйняття», – розповіла жінка.

Для цього організатори поруч із власне виставкою творчих робіт вихованців студії центру «Крила» облаштують на заході кілька локацій. Наприклад, на локації під назвою «Сприймай» можна буде переглянути візуальну анімацію про життя та творчість Шевченка, створену дітьми. На локації «Відчувай» діти зможуть зібрати з набору різних окремих картинок свою власну цілісну картину. Ще на одній локації відвідувачі складатимуть пазли за мотивами картин Шевченка. На локації «Говори» діти після споглядання картин та світлин із життя поета проговорюватимуть свої відчуття та враження.

На окремій локації під назвою «Дій» гостям запропонують на окремих «насінинках» написати послання, побажання, звернення, запитання до Шевченка і підвісити їх на «дерево».

Кожен із відвідувачів насамкінець зможе обрати якийсь елемент з експозиції, почепити його на браслетик і забрати з собою на пам’ять – аби мати згадку про виставку і постійне нагадування про постать українського Генія та провідника Тараса Шевченка.

«Основною метою нашої виставки є транслювати світу і новому поколінню знання про свої корені, розуміння свого ДНК українця через особистість Тараса Шевченка. Все, що було засіяно українськими долями в нашу родючу землю – насіння вільного духу, працездатності, творчості, боротьби за свободу від покоління до покоління, любові до своєї землі. У важкі часи, коли поруч немає явного лідера, Шевченко завжди поруч. І нам важливо це передавати далі, щоб наші діти діяли, змінювати світ і теж передавали це розуміння далі», – розповіла Олена Білявська.

Захід відбудеться 17 березня, о 12:00, в Артпросторі “Ліс” (вул. Фединця, 37).

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані Оленою Білявською