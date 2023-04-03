Концерт пам’яті Віти Тюпи-Павай відбувся в Ужгороді

Концерт до 39-річчя музикантки, учасниці гурту TYUPA Віталії Тюпи-Павай пройшов 30 березня у малому залі Ужгородського музичного фахового коледжу імені Д.Є.Задора. На цьому концерті пам’яті поєднали електро-акустичну музику з класичною, яку написав композитор Віктор Теличко — розповів Varosh брат Віталії та її колега по музичній творчості Михайло Тюпа.

Музика як спосіб життя. Пам’яті Віти Тюпи-Павай, учасниці гурту TYUPA

— Я записав партії, які виконувала Віта, і вони звучали, коли я грав, — розповів він. — В кінці концерту ми презентували відео до нашої нової композиції “Горизонт”. Альбом, який ми тепер записуємо — вже третій, над яким ми з Вітою працювали кілька останніх років. Так вийшло, що ми його запускаємо тепер, він буде називатися “Горизонт”. Випустимо його вже найближчим часом.

Трек “Горизонт” став останнім, який Віта почула і він їй сподобався.

Нагадаємо, TYUPA – український електронний проект, який створює музику в напрямку лірична електроніка вплітаючи у неї чуттєву лірику та легкі, зрозумілі образи. Гурт брата та сестри, яких об‘єднує любов до музики і взаємна підтримка одне до одного.

Гурт TYUPA заснований у 2012 році в місті Ужгород і цього ж року заявив про себе першим релізом міні-альбому “Поема”, на американському лейблі Протон Лімітед. Із листопада 2016 року гурт співпрацює з львівським лейблом Джміль Рекордс, на якому випустили свої найбільш знакові сингли та два альбоми: “Скелі” та “Життя Есе”.

На жаль, Віта Тюпа-Павай, пішла з життя раптово, 18 листопада 2022 року. Вся музика, яку випустили та випускатимуть TYUPA, присвячується їй.

Varosh

Фото надані Михайлом Тюпою

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