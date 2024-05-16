Facebook
Instagram
YouTube
Новини

Аварійні відключення світла на Закарпатті все ж застосовуватимуть

16 Травня 2024 73

У зв’язку із дефіцитом потужності в енергосистемі України 15 травня о 19.25 диспетчери ПрАТ «Закарпаттяобленерго» отримали розпорядження «Укренерго» застосувати Графіки аварійних відключень в обсязі 1, 2, 3 черги. Причина – значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання. Про це йдеться на сторінці товариства у Фейсбуці.

Черги Графіків аварійних відключень з населеними пунктами можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, вчора, 15 травня, ПрАТ «Закарпаттяобленерго» отримало розпорядження диспетчера «Укренерго» щодо скасування Графіків аварійних відключень.

Відключення для промислових та побутових споживачів застосовуються в усіх регіонах України. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.

0 #
# відключення світла # графіки відключення електроенергії # Закарпаттяобленерго # новини Varosh

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

“Закарпаття і війна”. В Ужгороді відкриють одноденну фотовиставку

Через відключення світла можуть не працювати паркомати. Що робити

Вишити мапу України: в Обласній бібліотеці запускають акцію, що об’єднає ужгородців

Аварійні відключення світла на Закарпатті скасували