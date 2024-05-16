Аварійні відключення світла на Закарпатті все ж застосовуватимуть

У зв’язку із дефіцитом потужності в енергосистемі України 15 травня о 19.25 диспетчери ПрАТ «Закарпаттяобленерго» отримали розпорядження «Укренерго» застосувати Графіки аварійних відключень в обсязі 1, 2, 3 черги. Причина – значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання. Про це йдеться на сторінці товариства у Фейсбуці.

Черги Графіків аварійних відключень з населеними пунктами можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, вчора, 15 травня, ПрАТ «Закарпаттяобленерго» отримало розпорядження диспетчера «Укренерго» щодо скасування Графіків аварійних відключень.

Відключення для промислових та побутових споживачів застосовуються в усіх регіонах України. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

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