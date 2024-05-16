Через відключення світла можуть не працювати паркомати. Що робити

Через відключення електроенергії в Ужгороді можливі труднощі у роботі платіжних терміналів для оплати паркування. Про це попереджає Ужгородська міська рада.

У випадках відключення електроенергії в КП «Ужгородпарксервіс» радять використовувати мобільний додаток «Smar Uzhhorod» для безготівкової оплати.

— Ми намагаємося максимально оперативно реагувати на відключення і мінімізувати моменти, коли термінал не працює, — пояснив Varosh керівник підприємства Юрій Білавич. — Але основний вид оплати за паркування — це наш додаток, робота якого не залежить від графіків відключень. Оплата через нього займає в рази менше часу.

Він додав, що підприємство працює над тим, щоб розробити механізм впливу на роботу паркоматів у період відключення електроенергії.

Нагадаємо, ввечері 15 травня “Закарпаттяобленерго” отримали розпорядження «Укренерго» застосувати Графіки аварійних відключень в обсязі 1, 2, 3 черги.

Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

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