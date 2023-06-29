Комп’ютерну гру з локацією в замку “Паланок” розробляє мукачівець

Комп’ютерну гру “Karpatia: Oder of the Comet” розробляє мукачівець Дмитро Данілов. Пограти в неї можна буде десь за 1,5-2 роки, — сказав він Varosh. Наразі гра готова відсотків на 10.

— Паланок став локацією не випадково: в нього цікава архітектура, дуже багато ходів, приміщень, 4 рівня, кожен з яких закритий брамою, ну і, звичайно, криниця, в яку у грі, можливо, треба буде спуститися за якимось завданням, — розповів Дмитро. — Ідея написати гру в Паланку виникла ще у 2016 році.

Сюжет гри полягає в тому, що за легендою, кожні 500 років над Землею пролітає комета Біела і витягує всі гази з ґрунту Землі. Монахи “Ордену Комети” чекають на наближення небесного тіла у 2023 році і скориставшись цим, прагнуть захопити ключову владу у всій Європі, поки світ зануриться в катастрофу. Головний герой шукає в замку книгу, де сказано, як цьому завадити. Протиотрута, заклинання та древні рецепти, як уберегтися від газів комети — все це чекає на головного героя.

Для гравців старшого покоління, як розповів Дмитро, гра нагадуватиме колись популярний “Форт Буаяр”, а для молодшого — захопливі квести та загадки з романтичною складовою.

Varosh,

Фото надані Дмитром Даніловим

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