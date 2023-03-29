Мультфільм “Історія замку Паланок” створили в Мукачеві

Анімаційний фільм “Історія замку Паланок” створили анімаційна студія dar video, спільно з кіномайстернею Орест фільм, на замовлення АПМ “Ядро” та Мукачівськсого історичного музею в рамках проєкту “СМАРТ МУЗЕЙ”. Презентують стрічку 15 квітня, — розповів Varosh експерт з історії проєкту «СМАРТ МУЗЕЙ» Олександр Шершун.

— Ще на етапі тендерної пропозиції сценаристи Орест фільм відразу запропонували 3 візуальні рішення і концепцію того, щоб розповідь про історію замку ішла від імені самого замку, — пояснив Олександр Шершун. — Авторами ідеї проєкту стали його керівниця Ксенія Охотник та менеджер «СМАРТ МУЗЕЙ» Євгеній Лукша. Створення мультфільму – це складова великого транскордонного проєкту. Ми спробували висвітлити історію трохи під незвичним кутом, тому що до нас на Закарпатті це точно ніхто не робив у форматі повнометражного мультфільму.

Повна версія анімаційної стрічки триває 40 хв, однак буде версія також розбита на 10 епізодів, які висвітлюватимуть різні епохи в історії замку. Це зроблять, за словами Олександра Шершуна, для зручності в навчальних цілях.

— Це навчально-розважальний мультфільм, — заспокоїв він, — тобто там є і гумор, і незвична подача фактів, і водночас він може бути і як окремий науково-популярний продукт.

Мета проєкту — зацікавити людей вивченням історії замку. 12 квітня стрічку презентують на експертній раді а з 15 квітня переглянути стрічку можна буде в замковому кінотеатрі. Він, до речі, запрацює теж з 15 квітня в одному з приміщень верхнього майданчика замку.

Varosh

Фото скрин з трейлеру

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