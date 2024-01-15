Комікс про освіту в Ужгороді від єзуїтської колегії до сучасності випустила команда ліцею “ТеоБенд”

Комікс “Історія шкільництва в Ужгороді: від єзуїтської колегії до “ТеоБенду” (1613-2023)” вийшов друком ще наприкінці минулого року і був презентований на “Книзі-Фест” у галереї “Ужгород”. Книгу про 410 років шкільництва, започаткованого Церквою, уклали вчитель історії ліцею “ТеоБенд” Юрій Офіцинський, керівник ліцею о.Владислав Ігнатишин та художниця Анжела Приміч.

— Ідея створення коміксу належала отцю Владиславу, керівнику Ужгородського греко-католицького приватного ліцею “ТеоБенд”, — розповів Varosh Юрій Офіцинський. — Я виконував роботу з текстом коміксу, розташуванням кадрів, створенням макета сторінок, малювала пані Анжела, редагував і пропонував зміни й доповнення о. Владислав.

Комікс, як пояснив Юрій Офіцинський, присвячений 410-річчю від заснування ужгородської єзуїтської колегії, яка започаткувала історію церковної середньої освіти в Ужгороді. Недовгий час заклад перебував у Гуменному (Словаччина), оскільки в Ужгороді не було потрібних навчальних приміщень. Ця подія дала поштовх для розвитку середньої освіти в нашому краї.

До 1944 року великий вплив на навчання і виховання дітей та молоді мала церква і священнослужителі, котрі в радянський період зазнали репресій. 2022 року Мукачівська греко-католицька єпархія відновила свою освітянську місію, відкривши Ужгородський греко-католицький приватний ліцей “ТеоБенд”, який продовжує освітні традиції єзуїтської колегії та її наступниці Ужгородської гімназії, котрі вперше висвітлено в коміксі.

— Також у роботі над коміксом нам допомагав науковий консультант Михайло Басараб – доктор філософії у галузі історії, — каже Юрій Офіцинський.

Науково-популярний комікс вийшов накладом в 1000 екземплярів.

Varosh,

Фото надані о.Владиславом Ігнатишиним

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