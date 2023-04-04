Колективне звернення щодо робіт у будівлі колишнього кінотеатру “Ужгород” підписали ужгородці

Загалом 554 підписи зібрало під собою колективне звернення ужгородців щодо будівельних робіт у будівлі колишнього кінотеатру «Ужгород». Адресоване воно голові Закарпатської ОВА Віктору Микиті та керівнику департаменту культури, національностей та релігій Закарпатської ОВА Євгену Тищуку та вже передане в обласну адміністрацію.

В ньому — два питання до керівників: чи була погоджена проектна документація? та якщо не погоджувалася, чи здійснювалася перевірка законності цих робіт по лінії органів охорони культурної спадщини?

В документі просять забезпечити законність цих робіт, “адже в протилежному разі це загрожує бути ще однією втратою нашої історико-культурної спадщини, втратою нашого туристичного потенціалу. Це розчаровує і деморалізує громаду щодо спроможності нашої держави у плані збереження власної культури та історії”, — йдеться у зверненні.

В документі група ужгородців навела приклади вже втрачених об’єктів культурної спадщини в Ужгороді: Довженка, 5 (нахабна надбудова в центрі міста у всіх на очах); «Корона» (пл. Театральна); надбудови у будівлі дитячої поліклініки на вул. Боженка (Гошовського), 4; знищення будинку Фунданича; знищення Аптеки №1, і т. д.

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“Таке враження, що органи охорони культурної спадщини не діють і група окремих ділків компрометує інтереси цілого міста, цілої області і країни в цілому”, — пишуть ужгородці.

Олександр Ровняк, ініціатор звернення, розповів Varosh, що 554 підписи під зверненням зібрав за 3 три дні і зупинив, бо хотів якомога швидше віднести в ОВА.

Нагадаємо, будівлю колишнього кінотеатру “Ужгород” в історичному центрі міста 29 березня загородили для будівельних робіт.

Varosh

Фото Олександра Ровняка

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