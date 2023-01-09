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Колекція фото Михайла Дороговича здобула срібло на New York International Photography Awards

9 Січня 2023 99

Колекція фотографій ужгородського фотографа Михайла Дороговича «Культурний етнос Закарпаття» здобула срібну нагороду на конкурсі New York International Photography Awards.  Фото отримали визнання в “People Photography/Culture: «Cultural ethnos of Transcarpathia»”, — написав Михайло Дорогович на своїй сторінці у Фейсбуці.

“На світлинах – люди у костюмах та інтер’єрах з унікальної колекції Закарпатського музею архітектури та побуту в Ужгороді. Вони представляють самобутність та характер жителів найменшої області України – Закарпатської – кінця 19-початку 20 ст.”, — пише про колекцію “Голос Америки Українською”.

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Зі слів фотографа, він хотів передати через світлини красу та духовне багатство закарпатців, працю майстрів, побут, гордість та колорит, який зникає, але ще живе.

Нагадаємо, нещодавно робота Михайла Дороговича втретє отримала відзнаку на міжнародному фотоконкурсі Shoot The Frame Awards October 2022.

Varosh

Фото зі сторінки Михайла Дороговича у Facebook

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