“Коцик”: ужгородські волонтери запустили дитячий клуб

Творчі волонтери Ужгорода створили дитячий клуб “Коцик”. Заняття проводитимуть для дітей двох вікових груп — 5-7 та 8-12 років, — розповіла Varosh волонтерка Юлія Дуб. З її слів, створили клуб, щоб допомогти адаптуватися дітками, які приїхали в Ужгород, познайомитися з ужгородською малечею і водночас покращувати свою українську.

— Це в нас не прописане правило, але наші волонтери підбирають такі книги та мультики, які допомагають дітками засвоїти мову, — сказала волонтерка. — Ми дивились мультфільм “Хлопчик, Кріт, Лис та Кінь” — чудовий мультик, який підійде і дорослим, і дітям. Там піднімається тема дому, своїх страхів та любові до близьких.

Закарпатський сімейний канал “Коцик” випустив перше відео

На зустрічах клубу волонтери планують читати книги, дивитися мультики, обговорювати побачене-почуте та виконувати творчі завдання. Назвали клуб так само, як і YouTube-канал — “Коцик”. Зв’язку між цими проєктами нема, каже Юля Дуб, просто ними займаються ті ж люди і тематично вони схожі.

— Тим більше, що в нас у штабі з вимиканнями світла доволі прохолодно і малеча сидить, загорнувшись у теплі коцики (ковдрочки). Ми маємо електрику від акумуляторів, але не можемо вмикати кондиціонер, тому наша назва дуже актуальна. Клуб ніяк не фінансується, це наша волонтерська ініціатива, тому ми будемо дуже вдячні за ті ж коцики, щоб більша кількість дітей мала у що загорнутися.

Підтримати волонтерів можна, закинувши певну суму на моно-банку а коцики можна заносити прямо у штаб “Творчих волонтерів Ужгорода” на вул Фединця, 47, де проходять заняття з дітьми.

Varosh,

Фото “Творчих волонтерів Ужгорода”

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.