Закарпатський сімейний канал “Коцик” випустив перше відео

Перший закарпатський україномовний сімейний канал “Коцик” запрацював на YouTube. Запустили його ГО “Творчі волонтери Ужгорода” спільно з Організацією свят “Левеня”. Голова ГО Юлія Дуб розповіла Varosh, що ідею створення україномовного каналу вона спільно з Надією Вась з “Левеняти” обдумували давно, та його створення впиралося в гроші.

— Зрештою ми виграли невеличкий субґрант від ГО «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад» на перші 6 відео. В цьому процесі ми самі ще трохи навчаємось і отримуємо задоволення від кожного етапу роботи. Всі 6 відео ми вже відзняли, перше — “Структурована гра — вивчаємо кубики” — вже є на каналі. Ми показуватимемо, як можна вчити діток, занурюючись повністю в процес, пізнаючи світ довкола себе. За таким принципом можна навчати дитину багато чому. Це може бути корисно батькам, вихователям, ну а дітям цікаво просто спостерігати за таким процесом.

В Ужгороді над проектом працюють ГО “Правозахисна ініціатива”, “Творчі волонтери” та Організація свят “Левеня”. Попереду в “Коцику” — два випуски з експертами: з психологинею Наталією Касим та з юристами Марією Менжул (Карпатська агенція “Вестед”) і Михайлом Давиденко (директор Ужгородського місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги). Вони розкажуть про адаптацію людей, які рятувалися з зони бойових дій, переживають кризові моменти, як допомогти дітям і собі в цих обставинах, про те, як отримати безоплатну юридичну допомогу тощо.

Буде також відео іншого характеру — арт-майстерня з малювання. Команда старалась вибирати теми, які зацікавлять і дітей, і дорослих: дитяча творчість, освітній контент, корисний контент для батьків та розважальні випуски. Всі 6 випусків уже відзняті у рамках проекту “NGO Relocation” і, за словами Юлі, до Нового року вже будуть доступні для перегляду на каналі “Коцик” і з січня команда починає активну промо-кампанію та пошуки коштів для нових випусків.

Назву каналу вибрали керуючись тим, щоб слово було теплим і колоритним.

— Багато людей може взагалі не знати, що таке коцик і це буде додатковим стимулом дослідити мову. Коцик — це невелика ковдра, пледик, який дарує тепло, затишок і відчуття дому, — сказала Юля. — Крім того, слово співзвучне з “котик” і ця гра слів теж приємна. Сподіваємося, що наші випуски зможуть огорнути глядачів турботою, теплом та дати відчуття захищеності.

Varosh

Фото з каналу “Коцик”

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