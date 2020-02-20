Ужгородські ювеліри оголосили конкурс на найкращий ескіз прикраси

Його завдання — намалювати ескіз, використовуючи мотиви природи, архітектури чи казок. Це може бути будь-яка прикраса – каблучка, кулон, брошка, сережки, тощо. Створюючи зображення, дозволено користуватися будь-якими матеріалами: будь-то олівці, фломастери, ручки або планшет.

— Це не просто Giveaway в два кліки. Ми хотіли б надати шанс молоді проявити свої таланти та здібності, — кажуть ювеліри.

Як стати учасником:

1. Якщо ви — студент українського вищого навчального закладу, то надсилайте ескіз на електронну скриньку: kochut.work@gmail.com. Обов’язково вказати тему листа — «Конкурс найкращий ескіз»

2. До листа необхідно додати чітку фотографію/скан студентського квитка, а також посилання на ваші сторінки в соціальних мережах (Facebook, Instagram). Переможець буде визначений в кінці конкурсу. Кожен учасник буде повідомлений про отримання листа з ескізом. Просимо всю інформацію вказати в одному повідомленні, не писати кілька разів.

3. Дедлайн подачі 3 квітня.

— Буде обрано три ескізи, на основі яких ми виготовимо три прикраси. Плануємо виставити їх на аукціон, 100% виручених коштів буде передано факультетам університетів (для придбання техніки, тощо), на яких навчаються переможці. Окрім цього, на сторінках (Instagram 570K та Facebook 370K підписників) наших соцмереж ми відзначимо 10 найкращих робіт учасників, — розповідають ювеліри.

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