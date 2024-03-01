Книжковий маркет на користь ЗСУ проведуть в Ужгороді

Книги для продажу збирає громадська діячка, мукачівка Олександра Кость. Усі вторговані кошти, як розповіла вона Varosh, передасть силам розвідки, яких вже неодноразово підтримувала коштами.

Книжковий маркет проводить не вперше, кошти щоразу перераховувала ЗСУ. Цього разу, каже, триває збір коштів для FPV-дронів, для плати на них, пультів. Наразі є 160 тисяч з необхідних 250. Оскільки збір трохи вповільнився, дівчина вирішила провести книжковий ярмарок, щоб дозбирати необхідну суму.

— Все почалося з того, що я почала збирати книги для військових у госпіталь. Зібрала кілька десятків і відвезла в Мукачівський шпиталь. Потім прийшла думка монетизувати цю ідею, щоб мати можливість підтримати воїнів на фронті необхідними їм речами. Після першого маркету я зрозуміла, що людям дійсно цікаво купувати книги і важливо, що їхні кошти підуть на підтримку Збройних Сил.

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Наступний найближчий ярмарок відбудеться 17 березня найбільш ймовірно в кав’ярні “Folks” на вул.Ф.Ракоці. Тепер дівчина збирає книги в усіх, хто хоче долучитися до ініціативи. Книги, пояснила вона, мають бути українською чи англійською мовами, в хорошому стані. Більше жодних обмежень до книг нема.

— Якщо хтось хоче долучитися до ініціативи, то може написати мені в інстаграм і так домовимося. Якщо людина з Ужгорода, то вона може залишити книги в зручному ї місці і я їх там заберу, а якщо з іншого міста — то зазвичай пересилають Новою поштою, — пояснила Олександра.

Крім книг на ярмарку Олександра Кость планує продавати листівки, квіти та трохи овочів.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото з попереднього ярмарку надані Олександрою Кость

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