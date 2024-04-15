Книжковий клуб діятиме у Закарпатській обласній бібліотеці

На першому засіданні Книжкового клубу обговорюватимуть книгу Деніела Кіза «Квіти для Елджернона».

Ідея створення в Ужгороді Книжкового клубу, який має на меті популяризацію читання, виникла ще минулого року, розповіла у коментарі Varosh завідувачка відділу проєктної та соціокультурної діяльності Закарпатської обласної бібліотеки ім. Ф. Потушняка Євгенія Напуда.

«Книжкові клуби є зараз дуже популярними, і неймовірно тішить, що культура читання починає відроджуватися, стає модною і сучасною. Це дуже гарна тенденція, особливо серед молоді. Тому ми вирішили започаткувати Книжковий клуб на базі нашої бібліотеки», – розповіла Євгенія Напуда.

Засідання Книжкового клубу відбуватимуться раз на місяць. Традиційно, на кожне із наступних засідань пропонуватиметься одна з обраних книг.

Книгою для першого «стартового» обговорення стане роман Деніела Кіза «Квіти для Елджернона». Книгу обрали не лише через те, що це – всесвітньовідомий бестселер, але і з огляду на те, що у романі підіймаються питання інклюзії та безбар’єрності, які нині – дуже на часі, пояснила Євгенія Напуда.

Перше засідання Книжкового клубу пройде у партнерстві з організацією «Сос Дитячі містечка Ужгород». На захід завітає координаторка ініціативи Наталя Криворучко, яка долучиться до обговорення.

«На засідання можуть приходити усі охочі книголюби. Люди, які вже прочитали книгу, можуть брати участь в обговоренні, ділитися своїми враженнями, емоціями, висновками, рефлексіями. Ті ж, хто ще не встиг ознайомитися з обговорюваним твором, можуть послухати інших і зрозуміти щось для себе: для них таке обговорення буде наче мінітрейлер до книги», – анонсувала Євгенія Напуда.

На майбутнє про чергові засідання клубу організатори повідомлятимуть через соцмережі, заздалегідь анонсуючи книжку для обговорення. Також розглядають можливість відкритих голосувань із обрання книжки для обговорення самими учасниками клубу.

Перше засідання Книжкового клубу у Закарпатській обласній бібліотеці ім. Ф. Потушняка відбудеться у вівторок, 16 квітня, о 16:00.

Вхід вільний.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: InBus

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