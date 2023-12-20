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Книгу Теяни Літераті з серії “Втрачений Ужгород” переклали угорською мовою

20 Грудня 2023 1

Книгу Тетяни Літераті “Втрачений Ужгород – Професії та підприємства” переклали угорською мовою. Саме ця серія найбільш популярна, — пояснила Varosh Тетяна. Переклад здійснила журналістка угорськомовної газети “Карпатолйо” Вікторія Макушина-Рего.

Vtrachenyj Uzhgorrod

Презентували видання книги в Центрі гунґарології

— Вікторія бере статті “Втраченого Ужгорода”, перекладає їх угорською і редакція публікує їх в газеті, щоб угорськомовні закарпатці теж змогли прочитати їх, — пояснила Тетяна Літераті. — Так ми співпрацюємо з нею вже роки 3. В певний момент у неї виникла ідея випустити цілу книгу і цю ідею підтримало Генеральне Консульство Угорщини в Ужгороді, яке й профінансувало більшу частину накладу.

Тетяна Літераті розповіла, що багато героїв книги “Втрачений Ужгород – Професії та підприємства” зараз живуть в Угорщині, або ж мають там рідних, онуків, які українською вже не володіють, тому ця книга угорською для них стала справді подарунком. Тепер вони зможуть залишити своїм нащадкам таку пам’ять про їхніх предків.

Наразі переклад серії статей “Втрачений Ужгород” на інші мови не планується. Зі слів авторки, на інші мови поки що немає попиту.

Vtrachenyj Uzhgorrod1

Модерував захід доцент УжНУ Ласло Зубанич

Неофіційна презентація книги відбудеться на фестивалі-виставці “Книга-фест”, яка пройде в Ужгороді 21 грудня.

Varosh,

Фото Наталі Петерварі

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# Втрачений Ужгород # книга # Тетяна Літераті

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