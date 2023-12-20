5 закарпатських видавництв представлять свою продукцію на “Книзі-фест” в Ужгороді

Фестиваль-виставка “Книга-фест” пройде завтра, 21 грудня в галереї “Ужгород”, що на проспекті Свободи. Свої книги та іншу друковану продукцію представлять 5 закарпатських видавництв та ряд письменників, розповів Varosh начальник Департаменту культури Закарпатської ОВА Євген Тищук.

— Ми запросили всіх наших відомих письменників, щоб вони могли взяти участь у цій виставці, — сказав він.

На фестивалі-виставці можна буде придбати книги й отримати автограф від Олександра Гавроша, Вікторії Андрусів, Мирослава Дочинця, Марії Маєрчик, Тетяни Літераті та Галини Малик.

Також тут можна бде знайти книги, які вийшли друком у видавництвах “Карпатська вежа”, “Рік-У”, “Патент”, “Карпати” та “Знання”.

Водночас сьогодні, 20 грудня в рамках “Книги-фесту” в художньому музеї ім.Й.Бокшая вже відкрилась книжкова експозиція «І в час воєнної негоди книжкова нива наша родить». На ній представлені понад 30 нових видань авторства закарпатських літераторів та їхніх колег зі Словаччини. Тут представлені Дмитро Кешеля, Дмитро Кремінь, Василь Густі, Юлія Драгун, Василь Шкіря та Олена Пекар. Літературу Словаччини представляють твори Івана Яцканина, Василя Дацея, Йосипа Шелепця, Марусі Няхай та Мілана Регули.

Зі слів Євгена Тищука, до віктриття “Книги-фест” долуитьс обласна бібліотека ім.Ф.Потушняка та студенти Академії культури і мистецтв, які представлять фольклорну програму.

Varosh,

Фото архівне

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