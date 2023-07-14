Книгу “Голубине і голубинці” презентують на Свалявщині

Впродовж кількох років учителька-методистка середньої школи в селі Голубине Маргарита Іванівна Безик описувала життя села Голубине: від найдавніших часів аж до 2020-х років. Описала історію, життя селян, старожилів, їхні свідчення, спогади, звичаї та традиції. У травні книгу надрукувало видавництво “Видавничий дім АВМ”, її презентація відбудеться в селі завтра, — розповіла Varosh дочка авторки, Іванна Дюлай.

— Ідею книги мама виношувала давно, вона мала величезний багаж знань, досліджень, аналізів і могла писати і концентрувати в якомусь одному доробку, — розповіла вона. — Все фіксувала в пам’яті і на папері і мала задумку написати книгу про історію Голубиного з давнини і до закінчення другої світової війни. Фактично протягом року книжка була написана і могла готуватися до друку. Ідеєю видавництва книги загорілися учні мами — Любов Алексеєва-Гісем, що живе в Києві, і Юрій Свистак, наш підприємець. Вони дуже наполягали на видачі книги. Саме Юрій Свистак попросив маму продовжити книги і в період після війни.

Любов Гісем не обмежувала в об’ємі, тому Маргарита Іванівна продовжила збирати інформацію і фото про історію села, родини, звичаї, традиції тощо. Вона постаралася, на свій розсуд, охопити найцікавіше і писала історію села аж до сьогодення вже як очевидиця. Вийшло дві частини книги, вона вийшла доволі об’ємна, 600 сторінок та 570 фотографій.

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Загалом на написання книги в Маргарити Безик пішло близько 2 років і закінчити її вона не встигла. Після смерті мами, за настоюванням Юрія Свистака, роботу над книгою продовжила дочка. Треба було відредагувати текст, доповнити його коментарями, роз’ясненнями односельців. Всі дуже охоче розповідали їй про все, що жінка питала. Відтак, за три роки вдалося книжку завершити і здати в друк.

— Однією з родзинок книги я вважаю розділ “Від покоління до покоління”, де мама описала 15 найвідоміших родин села Голубине. Вона опиралася на дані “Індексу метрики парафіяльної”. Це колишній наш греко-католицький священник Адальберт Грабарь, який свого часу був переслідуваний радянською владою, таємно сховав цю метрику і тримав у себе як реліквію довгі роки. Вже потім він віддав ту книгу в церкву. Базуючись на цій метриці, мама описала в книзі ці родини.

Презентація книги “Голубине і голубинці” відбудеться в суботу, 15 липня, в адмінбудівлі Голубинського старостату.

Varosh,

Фото зі сторінки Іванни Дюлай у Facebook

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