Кількість звернень до поліції щодо домашнього насильства на Закарпатті зросла на 22%. Як розпізнати та вберегтися

Причиною суттєвого зростання показнику є те, що постраждалі від домашнього насильства або ті, хто стали його свідками, менше замовчують про такі факти і звертаються по допомогу до поліції. Також з метою попередження настання більш тяжких наслідків про факти вчинення домашнього насильства до правоохоронців повідомляють небайдужі родичі та сусіди.

Про таке, зокрема, повідомили Varosh у Головному управлінні поліції в Закарпатській області.

Сьогодні, 25 листопада, відзначається Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. З цієї нагоди редакція поцікавилася актуальним станом справ із домашнім насильством в області.

Як розповіли виданню в обласній поліції, з початку 2023 року територіальними підрозділами закарпатської поліції зареєстровано 1475 фактів вчинення домашнього насильства проти жінок. Кількість повідомлень, у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року, зросла на 22%.

З початку 2023 року поліцією складено 3521 адмінпротокол за ст. 173-2 КУпАП (Вчинення насильства в сім’ї, невиконання захисного припису або непроходження корекційної програми).

Станом на 20 жовтня 2023 року на профілактичному обліку в територіальних підрозділах поліції перебуває 3002 кривдника. Стовоно кривідників з початку року винесено 1725 заборонних приписів.

За інформацією обласної прокуратури, за січень-жовтень на території області обліковано 330 кримінальних правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством, а також 105 кримінальних правопорушень про домашнє насильство, кваліфікованих за ст. 126-1 ККУ (Домашнє насильство). Усього потерпіло від кримінальних правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством, 337 осіб, в тому числі жінок – 261. Від кримінальних правопорушень, кваліфікованих за ст. 126-1 ККУ, усього потерпіло 110 осіб, у тому числі жінок – 95.

Як протидіяти домашньому насильству, а також як допомогти і як поводитися з жертвами насильства рідним та близьким, для Varosh розповіла соціальна педагогиня Закарпатського обласного центру соціально-психологічної допомоги, консультантка постраждалих осіб від домашнього насильства Вікторія Симулик.

Як уберегтися та захиститися від домашнього насильства?

Поінформовані – озброєні. Найкращий захист – це, по-перше, зуміти розпізнати, що це вже є прояви насильства, а не звичної сутички. В цьому нам допомагає Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», де прописано, які дії є насильницькі.

По-друге – розвиток особистої стійкості, а це вміти відчувати, коли вас зачіпають і порушують кордони та могти заявляти, що з вами так не можна. Адже, тривале пригнічення права на самозахист призводить до толерування насильства. І в моменти, коли вже є «червоні прапорці» в стосунках, де важливо сигналізувати, що для мене це неприпустимо – вмикається механізм пристосування до шкоди: «а можливо, наступного разу не буде бити/ можливо погрози несправжні» і таке подібне. З цим допоможуть психологічні консультації.

Куди звертатися по допомогу жінкам, постраждалим від насильства?

Коли вчиняється насильство, телефонуємо до поліції 102 і заявляємо про вчинення саме домашнього насильства.

Крім того, в Ужгороді та в області є низка закладів, які надають як загальну, так і спеціалізовану допомогу постраждалим від домашнього насильства (притулок, консультації соціального працівника/психолога, юридична допомога).

“Насильство живе внаслідок ізоляції і тиші”. Як протистояти насильству та тавруванню постраждалих від нього

Як допомогти і як поводитися близьким людям з постраждалою від насильства?

Перше правило допомоги – це запитати постраждалу особу, якої саме допомоги він чи вона потребує. Адже самодіяльність може призвести до не дуже хороших наслідків. Відштовхуючись від відповіді конкретної людини, вирішуєте, з чим би ви могли допомогти. Сходити до юриста, вислухати, надати контакт психолога, побути з дітьми, поки постраждала сходить до суду тощо. Головне – не додавати масла у вогонь з непроханими порадами і оцінками, бо це посилює відчай та сором.

Varosh,

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