Каву СМАкуй – Павлика РЯТУЙ: в Ужгороді стартувала нова акція, аби врятувати життя малюка

– Якщо ви є власниками кав’ярні, ресторану, кафе чи піцерії, та навіть магазину вякому варять добру каву – запрошуємо долучитися до акції «Каву СМАкуй – ПавликаРЯТУЙ!», що триватиме з 1 серпня по 5 вересня. Серпень – це міжнародниймісяць обізнаності про хворобу СМА (спінальну м’язову атрофію). У багатьох країнахсвіту протягом серпня влаштовуються різні акції, флешмоби та заходи для підтримкихворих на СМА та поширення інформації про цю хворобу. Звісно, Закарпаття не можебути осторонь, адже наш маленький земляк Павлик Мотичка активно бореться з цієюрідкісною генетичною хворобою і має всі шанси на одужання, питання ОДНОГО уколу, – кажуть організатори.

Умови благодійної акції прості: у серпні, будь який заклад, може долучитись доакції, суть – кошти, виручені протягом 30 днів з моменту підключення закладу, за кожний 10-й кавовий напій заклад перераховує для допомоги Павлику. Заклади, якідолучаться до акції отримають тематичні флаєри та постери. Та повинні розмісти у себев закладі постер на вході, скриньку на бар стійці, та інформаційні флаєри накожному столі, і звісно повідомляти покупця про те, що вартість його кавового напоюперерахується Павлику, для цього є картки подяки. По завершенні акції серед усіхзакладів-учасників акції, за допомогою програми random буде обрано трьохпереможців, які отримають відзнаку «Соціально-відповідальний заклад» рекламні публікації від Varosh, Турінформ та Zaholovok, а також професійний рекламнийвідеоролик.

Акція не обмежується лише кавою та кавовими напоями і не обмежується Ужгородом. Ми віримо, що знайдуться ті, хто захоче запропонувати СМАкувати піцу, СМАкуватибулочку, СМАкувати морозиво. Словом, СМАкувати і рятувати Павлика – тож радозапрошуємо усіх небайдужих, долучатися!

Давайте допоможемо таки зібрати всю суму, мусимо встигнути!

Приватбанк 5168 7574 0804 6045 Мотичка Марія (мама Павлика),

Ощадбанк 5167 8031 0951 1118 Мотичка Юрій (тато Павлика),

Monobank 4441 1144 2527 2026 Мотичка Марія (мама Павлика).

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