Кабмін підтримав законопроєкт про заборону джипінгу на природоохоронних територіях

Надалі законопроєкт має розглянути й проголосувати Верховна рада.

Через недосконале українське законодавство поціновувачі «джипінгу» й досі мають можливість кататися територіями природно-заповідного фонду, адже пряма заборона поширюється лише на зони суворого заповідання.

Тоді як у господарських зонах та зонах стаціонарної рекреації проїзд автомобілів дозволений, повідомляють у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

Відтак Міністерство у співпраці з представниками низки природоохоронних організацій розробили законопроєкт «Про внесення змін до Закону України» «Про природно-заповідний фонд України» щодо забезпечення збереження територій та об’єктів природо-заповідного фонду».

Документ покликаний внормувати питання заборони джипінгу на природоохоронних територіях.

Над законопроєктом разом із представниками Міндовкілля над законопрожктом працювали організації КЕКЦ, WWF-Україна, Environment People Law (EPL)/Екологія – Право – Людина (ЕПЛ), Українським товариством охорони птахів, Українською Природоохоронною Групою – UNCG, ВГО “Жива планета”, Chysto.de.

За словами очільника Міндовкілля Руслана Стрільця, «Законопроєкт встановить суворіші заборони та посилить відповідальність за їх порушення. Пересуватися на авто по природно-заповідних територіях дозволено буде лише дорогами загального користування, вулицями міст та інших населених пунктів та на приватних територіях».

Петицію про врегулювання джипінгу в Україні до президента українці зареєстрували ще восени 2022 року. Відповідні голоси для розгляду петиція набрала впродовж 2 місяців.

Про шкоду джипінгу для гір та природоохоронних територій неодноразово наголошували екозахисники, акцентуючи потребу внормувати відповідне законодавство.

Порушення рослинного та ґрунтового покриву, знищення рідкісних видів рослин, негативний плив на екосистеми – ці та інші негативні наслідки спричиняє нелегальний хаотичний джипінг. Крім того, джипінг в Україні наразі не є ліцензованим.

Varosh,

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