Із квітня в Ужгороді стерилізували близько 600 безпритульних тварин: як оформити заявку

В Ужгороді триває безплатна стерилізація безпритульних тварин. Записувати собак та котів на процедуру просять завчасно.

Як розповіла у коментарі Varosh очільниця комунального підприємства “Центр поводження з тваринами” Ужгородської міської ради» Ірина Азізян, операції зі стерилізації проводять за трьома програмами.

Так, на постійній основі у місті діє міська програма стерилізації та вакцинації від сказу, за якою стерилізують безпритульних собак та котів. Стерилізацію домашніх улюбленців для власників із числа малозабезпечених категорій здійснювали за партнерською програмою литовського фонду GGI, однак наразі вона, на жаль, вже добігла завершення. Також підприємство стерилізує тварин за програмою Оноківської ОТГ – ця програма діє на території відновідної громади.

За 8 місяців, таким чином, вдалося стерилізувати близько 600 тварин – враховуючи й тих, яких стерилізували за участі фонду «Чотири лапи», які працювали в Ужгороді в липні, розповіла Ірина Азізян.

Відлов безпритульних собак та стерилізацію тварин здійснює в Ужгороді БФ “FOUR PAWS International”

Реєстрація тваринок на стерилізацію відбувається за попереднім записом. Для цього необхідно подзвонити або написати на вайбер за номером телефону комунального підприємства: +380 66 713 0283. При цьому, в установі просять навіть після дзвінка дублювати запит повідомленням, аби завжди мати доступ до інформації і можливість вчасно внести тваринку у список. У повідомленні необхідно вказати, з якої адреси безпритульний собака чи котик.

Оскільки програма – цільова і фінансується з міського бюджету, то стерилізують тваринок, що проживають саме в Ужгороді.

У визначений день і час волонтери, які опікуються твариною, можуть привезти її на стерилізацію, адже всі операції розписані по днях і по годинах, зазначила Ірина Азізян. В разі потреби, підприємство може надати котоловку та переноски для котів. З наступного року тут планують надавати також послугу відлову, але – виключно собак.

Varosh

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