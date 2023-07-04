Відлов безпритульних собак та стерилізацію тварин здійснює в Ужгороді БФ “FOUR PAWS International”

На два тижні, до 14 липня, приїхала в Ужгород команда міжнародного БФ «FOUR PAWS International». Фахівці кожного робочого дня, із 9:00 до 18:00, здійснюватимуть відлов безпритульних собак, стерилізуватимуть їх та робитимуть вакцинацію проти сказу, — розповіла Varosh керівниця КП «Центр поводження з тваринами» Ужгородської міськради Ірина Азізян.

— Команда вже втретє в Ужгороді, головний офіс у них у Відні, але по Україні їздить збірна команда з різних міст України, — пояснила Ірина Азізян. — Скрізь проводять відлов, стерилізацію, вакцинацію та відпуск тварини. Ми збираємо заявки людей про місця скупчення безпритульних собак і по цим заявкам виїжджає ловець, ми завжди просимо, щоб людина зустріла його і показала, про яку групу тварин йдеться.

З понеділка по четвер відбувається відлов та стерилізація тварин, у п’ятницю проводять волонтерські дні, коли волонтери можуть принести тварину-знайду, яка перебуває в них на перетримці, на стерилізацію та вакцинацію. Обов’язковий запис за телефоном 0679212289.

Відлов та стерилізацію проводять тільки собак, відлов котів команда не проводить. У волонтерські дні на стерилізацію можна приводити котів. За словами Ірини Азізян, після стерилізації тварини добу перебувають на перетримці у пункті, де базується команда. Команда складається з лікарів-ветеринарів, асистента, доглядача за тваринами та ловця.

Ужгород — останнє місто на Закарпатті, яке відвідала команда. Перед цим вони по два тижні працювали в Тячеві, Берегові та Чопі.

Додамо, що FOUR PAWS («Чотири лапи») — міжнародна благодійна організація із захисту тварин зі штаб-квартирою у Відні та офісами в 11 країнах на 3 континентах.

FOUR PAWS прибув в Україну для надання допомоги місцевій владі в реалізації гуманних методів контролю чисельності тваринного населення. Метод “спіймав – стерилізував – відпустив” є єдиним стійким рішенням проблеми безпритульних собак, рекомендований Всесвітньою організацією охорони здоров’я і Європейським парламентом.

Varosh

Фото зі сторінки КП «Центр поводження з тваринами» у Фейсбуці

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