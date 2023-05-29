“Історії Перечина”. На Закарпатті знімають серію короткометражних стрічок про історію регіону

Шість з семи історій Перечина зняли для міста група акторів, режисерів та операторів у рамках проєкту з транскордонної співпраці. Про це Varosh розповів заступник директора театру, актор Закарпатського музично-драматичного театру Рудольф Дзуринець.

З його слів, на прохання міського голови Перечина Івана Погоріляка знімають різні історії, які трапилися в Перечині в той чи інший час. Робота над проєктом триває.

— В Перечині є Краєзнавчий музей і от як ідуть експозиції в ньому, то так ми і знімали, відштовхуючись від кожної локації, яка знаходиться в музеї, — пояснив актор. — Першу стрічку ми назвали “Плине кача…”, це дуже сильна історія про те, як у Перечині хортистська армія розстріляла звичайних людей, яких везли в Ужгород на суд. Втім, по дорозі автівку зупинили і всіх людей розстріляли. Це історія про події після проголошення незалежності Карпатської України. Незалежність Карпатської України було проголошено 15 березня 1939 року. І вже у цей день армія Угорщини напала на Карпатську Україну. У наступні дні почалися гоніння і “чистки” серед населення, угорські жандарми заарештували багатьох людей, у тому числі пересічних невинних громадян за підозрою у колабораціонізмі. Короткометражний фільм розповідає саме про цей період. Всі ці історичні події перегукуються із теперішньою війною.

Творцями фільмів, за словами Рудольфа Дзуринця, стали режисер постановник театру Михайло Фіщенко, Крістіан Сайлер та власне Рудольф Дзуринець.

Головні ролі у короткометражному фільмі виконали актори Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв — Рудольф (Феріко) та Олеся (Юлішка) Дзуринці. На інші ролі також були запрошені актори драматичного театру Михайло Фіщенко, Андрій Павлюк та Ігор Тимко, а також студенти Академії культури і мистецтв з курсу Михайла Фіщенка: Антон Єжов, Борис Шквара, Олег Свіщов, Василь Гіга, Назарій Урдинець.

Сценаристом та режисером першої серії виступив Крістіан Сайлер, ужгородський режисер, який торік відзняв свій перший короткометражний фільм “Darker” — детектив-трилер із елементами наукової фантастики. “Історії Перечина” знімалися у різних куточках Закарпаття, але переважна більшість сцен була відзнята у Перечині та його околицях.

Основний трек у фільмі виконала молода українська поп-співачка, авторка-виконавиця, піаністка Беатріс Бучок.

Творці фільму планують давати стрічку “Плине кача…” на фестиваль короткометражних фільмів, розповів Varosh Рудольф Дзуринець.

“Історія однієї вулиці”

Міський голова Перечина Іван Погоріляк розповів Varosh: стрічки знімали для проєкту Угорщина-Румунія-Словаччина-Україна по ровитку туризму в рамках транскордонного співробітництва.

— Ми написали спільний проєкт з містом-побратимом Нодьечет і виграли його, — пояснив він. — За отримані кошті відремонтували внутрішній дворик у нашому Краєзнавчому музеї, встановили там бруківку, придбали 3 екрани для підсилення візуалізації. Угорці збудували велику стаціонарну сцену на одній із локацій. Придбали також два інфобокси, які розповідатимуть про історію і культуру міста.

5 історій про Перечин в Музеї однієї вулиці

На плазмових екранах, за словами міського голови, і будуть транслюватися короткометражні фільми про події, про які розповідають у музеї, за принципом історії однієї вулиці в Перечині.

— Самі історії вибирали не ми, а творчі хлопці, до яких ми звернулися з проханням зняти 7 окремих фільмів. Наразі знято 6, — сказав Іван Погоріляк.

Друга історія, яку можна переглянути на ютуб-сторінці Перечинської громади — про залізничну катастрофу, коли військових везли на відпочинок додому, у відпустку, і в селі Ворочево потяг з’їхав з рейок і дуже багато людей загинуло і лікар Новак 24 години оперував хлопців, намагаючись врятувати їхні життя.

Третя серія стосується освітнього діяча, відомого перечинського вчителя та учасника товариства “Просвіта” Павла Яцка, четверта серія — це подорож поштаря Федора Фекети крізь церкви та храми Перечина та розповідає історію їх будівництва і становлення. У п’ятій серії команда намагалася стисло розповісти про життя відомого кондитера-цукраря Йозефа Шнайдгена. Дві останні серії перебувають на стадії монтажу і будуть присвячені історії лісохімічного комбінату та ресторану “Кантіна”, із яким була пов’язана вагома частина буденного життя Перечина.

Переглянути наявні відеоматеріали можливо за посиланням.

Varosh

Фото надані Рудольфом Дзуринцем та Крістіаном Сайлером

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