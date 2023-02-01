Ужгородська співачка ВeAtriS записала нову пісню “У невагомості”

Ужгородська співачка Беатріс Бучок, яка наразі навчається в Ужгородському музичному коледжу ім.Д.Задора, записала чергову пісню — “У невагомості”. Одразу на пісню було відзняте й відео.

«У невагомості» — пісня-роздум, пісня-«історія одного кохання», пісня-розмова зі своєю підсвідомістю, — каже співачка. — Інколи буває важко прийняти якесь рішення, зробити той чи інший вчинок, зробити крок назустріч, бо є сумнів, страх, соціум, невідомість і багато чого іншого. І ти поринаєш у відчуття «невагомості»… Цей процес «невагомості» може тривати довго і мати різні відповіді на запитання, різні шляхи, Але якщо бути щирим із собою, то на підсвідомості ти сам знаєш всі відповіді і рішення їх дуже прості, чого б це не стосувалось… Будьте щирими та відвертими з собою!”

Музику написала сама ВeAtriS, автор слів — Беатріс Бучок та Наталія Будай. Пісня увійшла вже у перелік рекомендованих пісень для українських радіостанцій від FDR Media (музичний і програмний сервіс для радіо та телебачення) та доступна на всіх музичних майданчиках.

Перші 2 пісні BeAtriS написала у віці 15 років, і успішно представила їх на численних Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах і отримувала найвищі нагороди. У творчому доробку співачка вже має 8 пісень та декілька реміксів на них. Своє майбутнє BeAtriS бачить у музичній сфері: “Дуже хочу стати частиною сучасної української музики і своєю творчістю зробити внесок у її розвиток! Українська пісня має лунати, надихати та бути почутою на весь світ!”

Varosh

Фото: з колекції Беатріс Бучок

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.