Інклюзивне кафе-магазин «Косиця» у Вільшанському будинку-інтернаті вже приймає відвідувачів

Кафе-магазин працює як одна із майстерень Вільшанського будинку-інтернату.

«Косиця» покликана сприяти кращій соціалізації та адаптації мешканців будинку-інтернату та стане містком між закладом інтернатного типу та громадою, розповіла для Varosh речниця Благодійної організації «Благодійний фонд «Комітет медичної допомоги в Закарпатті» Катерина Ірха.

Комітет медичної допомоги в Закарпатті давно і стало опікується Вільшанським будинком-інтернатом. Багаторічну ідею облаштування інклюзивного кафе-кав’ярні втілили за фінансової підтримки Асоціації «Парасолька» (Швейцарія).

«Станом на сьогодні кафе-крамниця «Косиця» запустилося у форматі соціальної майстерні, однієї з тих, що вже діють у Вільшанському будинку-інтернаті. Майстерня вписана в розклад закладу, працюватиме три дні на тиждень. Тут вихованці закладу здобуватимуть навички офіціантів, барменів, баристів, продавців-консультантів: вони будуть варити й подавати каву, пакувати вироби інших майстерень у брендовані матеріали», – розповіла Катерина Ірха.

Наразі у «Косиці» працюватимуть 5 вихованців Вільшанського будинку-інтернату – 4 хлопців і 1 дівчина. У майбутньому, коли вони пройдуть навчання, то зможуть передавати досвід вже своїм друзям та знайомим із будинку-інтернату, будучи посередниками між тренерами та вихованцями закладу, зазначила Катерина Ірха.

Кафе-крамниця спроєктована та облаштована за принципами безбар’єрності та інклюзивності. Технічний вхід для тих, хто навчатиметься у майстерні, обладнаний пандусами, так само пандусом обладнаний під’їзд до центрального входу. Крізь широкі двері можна потрапити у заклад на кріслі колісному. Також з дотриманням принципів інклюзії обладнано вбиральню і навіть барну стійку, частина якої має пониження для зручності людей на кріслі колісному.

«Важливо, що крамниця – відкрита, вона не захована парканом, фасад виходить безпосередньо на вулицю. Про відкритість сигналізують і великі скляні прозорі вікна. Тобто це і є той місток між закладом інтернатного типу і відкритою громадою. Це безпосередня фізична інтеграція в суспільство закладів, які багато років будувалися так, щоб їх ніхто не бачив. Але, на щастя, незалежна Україна змінює цей підхід і відходить від радянських кліше», – розповіла Катерина Ірха.

Нині у «Косиці» на поличках представлені ексклюзивні якісні вироби, виготовлені у майстернях Вільшанського будинку-інтернату: свічки, бісерні картини, вовняні вироби, долівки та екоторби з ткацької майстерні. За словами Катерини Ірхи, це все – якісні конкурентоспроможні вироби, які не знайдеш в жодному магазині, те, що хочеться мати вдома, що захочеться подарувати друзям і знайомим.

Для того, щоб ідея остаточно втілилася в життя, потрібні зміни у законодавстві, бо кафе-крамниця у Вільшанах наразі не має права щось продавати як соціальне підприємство. Тому у перехідний період Комітет медичної допомоги в Закарпатті використає практику збору донатів в обмін на продукцію «Косиці», і вони покриватимуть витрати на розхідні матеріали майстерень тощо.

Після першого робочого дня нової майстерні всі присутні, за словами Катерини Ірхи, побачили, що вихованці Вільшанського будинку-інтернату відкриті до спілкування з кожним відвідувачем і позбавлені стереотипів щодо інших. Тож нині йтиметься більше про готовність і соціалізацію власне суспільства у взаємодії з людьми з інвалідністю.

«Ми хочемо вірити, що суспільство готове, що воно буде трансформуватися і позбавлятися від стереотипів і бар’єрів. Бо не пандус вирішує питання безбар’єрності, інклюзії і так далі. Питання вирішує зміна свідомості», – каже Катерина Ірха.

Varosh,

Фото надані Благодійною організацією «Благодійний фонд Комітет медичної допомоги»

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