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Хустинки і шопери із краєвидами міста створює ужгородка Ольга Янович

19 Травня 2023 0

Замкові “Сходи поцілунків”, власне сам замок, філармонія, липова алея та пішохідний міст — сумки-шопери з краєвидами Ужгорода почала створювати ужгородка Ольга Янович. Ідея переносити власні малюнки на шовкові хустинки та шопери дуже свіжа і отримала велику підтримку серед знайомих, — розповіла вона Varosh.

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Жінка почала активно малювати ще в 2017 році, малює переважно квіти, цього ж року спробувала новий формат у творчості.

— Завжди непросто почати новий малюнок, бо ж потрібно налаштуватися, знайти вільний час, але так само непросто і закінчити: тоді насолоджуюсь процесом і кожен мазок наношу із задоволенням і бажанням відтягнути завершення, — каже жінка.

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Ольга Янович пояснила: працює викладачем англійської мови в ЗОШ №3 і малювати може тільки у вільний час. У школі теж висять її картини. Ідея створити хустинки виникла восени, спочатку з зображенням квітів.

— Кілька пробних хустинок були саме з квітами, бо малюю переважно їх, олійними фарбами, на полотні… Потім спробувала намалювати краєвиди міста, — розповіла Ольга Янович, — В мене ці два акценти — Ужгород і квіти. Далі з’явилась ідея і з шоперами. Самі вдома постійно ними користуємося, тому й захотілося спробувати такий варіант. Це дуже свіжа новинка і вона дуже захопила людей.

Зі слів жінки, шопер з малюнком витримує до 60 праннів, а малюнок можна нанести будь-який, за бажанням замовника.

Varosh

Зі сторінки Ольги Янович в Instagram

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