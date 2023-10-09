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Ужгородський гурт Halfscissors випустив новий альбом “Away”

9 Жовтня 2023 65

Відсьогодні, 9 жовтня доступний новий альбом українського музичного гурту Halfscissors — “Away”. Альбом відзначається своєю стилістичною різноманітністю, складаючись з 8 треків, де можна почути інструментальну електронну музику з джазовими елементами та іншими вкрапленнями. 

Halfscissors — це унікальна дуетна формація, заснована у 2012 році Михайлом Тюпою (Tyupa) та Миколою Гаразом (Garaz).

Halfscissors: першопрохідці downtempo і trip-hop на Закарпатті

Альбом “Away” можна описати як “втечу з раю” в темне майбутнє, де кожна пісня несе в собі особливий настрій. Значний досвід кожного з учасників в музичних проектах, включаючи Tyupa, Garaz та Keas, додав багатошаровість та глибину їхнім творам. В композиції “I’m With You” звучить вокал Михайла Тюпи, одного із учасників дуету.

Музиканти відзначають, що витратили чимало часу, щоб знайти бажане звучання для передачі настрою кожної композиції, і варто відзначити, що багато з них були створені ще 10 років тому.

Реліз виходить на Львівському музичному лейблі: Dzhmil’ Records. Автором обкладинки  та іншого арту став Іван Іщенко.

Varosh,

Фото: обкладинка альбому

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# Halfscissors # Михайло Тюпа # музика

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