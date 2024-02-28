Громади Закарпаття можуть узяти участь у конкурсі ООН «Кращі туристичні села»

Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ) оголосило про прийом заявок від громад України на конкурс, який проводиться в рамках ініціативи ООН Туризм (World Tourism Organization (UNWTO) «Кращі туристичні села» (The Best Tourism Villages) на 2024 рік.

Від кожної країни на конкурс може бути подано не більше 8 учасників. Кандидатів від України відбиратиме спеціально створена при ДАРТ комісія з незалежних експертів, які оцінюватимуть заявки відповідно до вимог UN Tourism. Партнером ДАРТ в організації конкурсу виступить Сільський зелений туризм в Україні – Rural Green Tourism in Ukraine.

Положення, критерії, інструкція до заповнення заявки, настанови щодо документів та форма заявки розміщені на офіційному сайті ООН Туризм. Прохання надіслати заповнені документи до 10 березня 2024 року на електронну адресу dart@tourism.gov.ua із зазначенням у темі листа «Конкурс The Best Tourism Villages».

Село Кваси на Рахівщині отримало 2 місце в конкурсі «Неймовірні села України» Учасники, які пройдуть відбір в Україні, будуть подані на розгляд незалежної зовнішньої Консультативної ради при UN Tourism, до складу якої входять експерти з різних галузей. Вони оцінюватимуть заявки відповідно до трьох основних ознак сталого розвитку територій: економіка, соціальна сфера та навколишнє середовище.