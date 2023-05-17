Головного архітектора Ужгорода відсторонили від посади та обрали запобіжний захід

Головному архітектору Ужгорода Олегу Боршовському, за клопотанням, погодженим Закарпатською обласною прокуратурою, обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання та відсторонили від посади на час проведення досудового розслідування. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

— Особисте зобов’язання — це як один із видів запобіжного заходу, тобто перед особою ставляться певні умови, які йому необхідно виконувати, — пояснили Varosh у прокуратурі. — Людина повинна здати на зберігання внутрішній і закордонний паспорти, не відлучатися з населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого чи прокурора, а також інформувати останніх про зміну місця проживання чи роботи. Також з‘являтися до слідчого чи прокурора за першою їх вимогою.

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Посадовець розробив протиправний механізм зміни цільового призначення землі колишнього промислового підприємства, що давало змогу власнику створити умови для її вигідної реалізації в майбутньому. Йдеться про ділянку на Слов’янській набережній в Ужгороді.

“Встановлено, що підозрюваний вніс неправдиві відомості до ряду документів при розробленні містобудівної документації. Крім цього, усупереч вимог законодавства у сфері містобудування та Земельного кодексу, погодив проєкт зміни цільового призначення землі. Згідно з даними генплану міста та детального плану території, ця ділянка розташована в зоні промислових підприємств і є територією виробничої забудови, що унеможливлювало проведення там будівництва комплексу багатоквартирних житлових будинків”, — йдеться в повідомленні.

Varosh,

Фото: Закарпатської обласної прокуратури

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