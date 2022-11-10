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Географічний центр Європи: заштукатурений напис реставруватиме фахівець зі Львова

10 Листопада 2022 104

Напис латиною на географічному центрі Європі в Діловому, що його в середині жовтня заштукатурили працівники комунальної служби, реставруватиме студент-магістр з кафедри реставрації Львівської політехніки Володимир Козурак. Про це Varosh повідомив мистецтвознавець Михайло Приймич.

— Йому треба буде зняти шар штукатурки, якимось чином звільнити від бетону літери і якщо котрась пошкодилась чи втратилась — відреставрувати її, — пояснив Михайло Приймич. — Він сам з Рахова, то коли закінчиться навчання і він приїде на канікули додому, то візьметься за роботу.

За словами Михайла Приймича, працюватиме Володимир сам, на роботу йому буде потрібно близько 2 тижнів.

Нагадаємо, пам’ятний кам’яний знак встановили географи з Імператорсько-Королівського військово-географічного інституту у Відні: у 1885-1887 роках вони виконували геодезичні дослідження для запланованого будівництва залізниці між Раховом і Сиготом. Після ретельного вивчення місцевості вони встановили біля села Ділове двометровий кам’яний знак з координатами 47°57′ пн. ш. 24°11′ сх. д.

Center Of Europe Monument Nearby Rakhiv Ukraine

Center of Europe – monument – nearby Rakhiv – Ukraine

На встановленому знаку був напис латиною:  “Locus Perennis Delicentissime cum libella librationes quae est in Austria et Hungaria confectacum mensura gradum meridionalum et paralleloumierum Europeum. MD CCC LXXXVII”

Що в перекладі значить: “Це постійне, точне вічне місце, визначене спеціальним апаратом, виготовленим в Австро-Угорщині, в Європейській системі широт і довгот у 1887 році”.

Varosh

Фото: Сергій Прокоп, Raimond Spekking

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