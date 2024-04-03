Free Svydovets отримав спеціальну відзнаку зоозахисної премії UAnimals

Ініціативний рух Free Svydovets отримав спеціальну відзнаку на Всеукраїнській зоозахисній премії від UAnimals за збереження екосистем гірського масиву Свидовець та Карпатського регіону. Нагородження премією, що вшановує людей, які рятують тварин, дбають про їхній добробут і підтримують гуманне ставлення до всіх живих істот відбулося 29 березня вже вдруге.

Премію отримали волонтери з різних областей України, рятувальники, науковці й активісти, які борються за збереження дикої природи. Переможців визначило журі, до якого увійшли представники й представниці українських та іноземних зоозахисних організацій, а також політикині.

“Ми завжди пишалися, що Free Svydovets складається з великої кількості людей, громадських організацій та ініціатив, які вболівають за Свидовець і в міру можливостей (а інколи і надможливостей) роблять усе, щоб ця перлина Карпат лишалася вільною, — написали волонтери на сторінці Free Svydovets. — І кожен, хто бореться пліч-о-пліч з нами, може сказати: «Я частина Free Svydovets»! Цією відзнакою нагороджені всі ВИ, ті, завдяки кому Свидовець і досі вільний!”

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Спеціальні відзнаки отримали також Михайло Русін — кандидат біологічних наук, засновник Центру порятунку хом’яків, розробник проєктів зі збереження колоній ховрахів та відділ прямої допомоги UAnimals. Це члени команди евакуації тварин із гарячих точок, команди стерилізації безпритульних тварин, команда гуманітарних місій у прифронтових територіях, а також програм з відбудови притулків для тварин.

Як розповіла Varosh керівниця комунікаційного відділу у UAnimals Людмила Смоляр, премію заснували торік UAnimals та міжфракційне об’єднання “Гуманна країна”, аби підтримати волонтерів і волонтерок, які під час війни рятують тварин.

— Це можливість для медіа звернути увагу на цих волонтерів, можливість волонтерам заявити про себе. Ми не вручаємо ніяких призів, грошей, це символічна відзнака. Цього року вручили також три посмертні нагороди волонтерам, які долучалися до порятунку тварин, але загинули на фронті від російських обстрілів. Людей, які отримали премію, об’єднує системність їхньої праці стосовно порятунку тварин, — пояснила Людмила Смоляр.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото зі сторінки Free Svydovets

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