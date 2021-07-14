Фотограф із Ужгорода виграв престижну премію

Віктор Дьомін виграв премію від тематичного порталу Fearless Photographers, найбільш авторитетного серед західних фотографів. Журі обрали його світлину для підбірки Collection 60.

Віктор має на цьому сайті сторінку з власним портфоліо. Це вже його п’ята нагорода від спільноти Fearless Photographers. До речі, співзасновник ужгородської ZoomStudio Сергій Мазур також уже отримав чотири нагороди.

Віктор розповідає, що конкурси від Fearless Photographers відбуваються чотири рази на рік, щоразу новий склад журі формує колекції кращих знімків. Насправді, така перемога – це престижно серед фотографів. Тим паче, на конкурс надходять тисячі світлин.

«Попасти туди – це по-своєму прикольно, така мотиваційна штука. Особливо для тих, кому імпонує стиль Fearless – він такий драйвовий, живий».

Цього разу ось це фото ужгородця потрапило в Collection 60. Віктор каже, що саме цю роботу надсилав два роки і нарешті вона отримала свою Award (нагороду).

Ось що автор написав у фейсбуці:

— На цьому знімку індійська наречена Адіті танцює традиційний танець для свого нареченого Джеффа, який сидить в оточенні членів сім’ї та близьких друзів в Музеї історії мистецтв у Відні. Ці хлопці з Нью-Йорка орендували його для весілля.

Основний фотограф – Сергій Мазур – знімав великі “мастхев” портрети, а моїм завданням було шукати ракурси, які доповнили би історію і зробили би її глибшою.

Батько нареченої з братами спостерігали зверху за тим, що відбувається, і я обрав кадр, де композиція працює на індійські традиції, їх сімейні цінності та ієрархію. Для мене це фото – про багатошаровість – композиційну та змістову.

Varosh