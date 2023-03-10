Фільм Антоніо Лукіча “Люксембург, Люксембург” покажуть в кінотеатрах вже з 13 квітня

Ще до завершення фестивального туру фільм ужгородця Антоніо Лукіча “Люксембург, Люксембург” буде показаний у всіх діючих на сьогодні кінотеатрах України, — розповіла Varosh піар-менеджер фільму Тетяна Власова. Показ стартує вже 13 квітня.

— Ми плануємо кілька сюрпризів у рамках промо-туру стрічки, про них розповімо трохи згодом, — сказала вона. — Зазвичай стається так, що українському глядачеві його показують після завершення фестивального туру, ми ж постаралися вивести його трішки раніше, щоб не чекати роками.

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Зйомки стрічки виробництва кінопродакшену ForeFilms, продюсерів Володимира Яценка і Анни Яценко, проходили в 2021 році, знімали в Києві, Лубнах на Полтавщині, в Люксембурзі, а завершили зйомки вже після повномасштабного вторгнення. Рятували і фіналізовували матеріали вже під звуки сирен повітряної тривоги і блекаути, але встигли до Венеційського фестивалю. На фестивалі “Люксембург, Люксембург” був представлений у рамках конкурсу “Горизонти” і дуже тепло сприйнятий глядачами і критиками.

Зі слів Тетяни Власової, є велика ймовірність того, що в рамках передпрем’єрного показу в кінотеатрах країни, зокрема і в Ужгороді, Антоніо Лукіч та головні герої зможуть зустрітися з глядачами і відповісти на всі питання.

Наразі команда складає графік показів стрічки у містах країни.

Нагадаємо, “Люксембург, Люксембург” – другий повнометражний фільм українського режисера Антоніо Лукіча, добре відомого глядачам за комедією “Мої думки тихі”. Свого часу “Думки” отримали спеціальний приз журі на Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах, відзнаки Національної кінопремії “Золота Дзиґа” і Національної премії кінокритиків “Кіноколо”.

Varosh

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