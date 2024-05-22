ФГ “Лавандова гора” відкриється для відвідувачів раніше, ніж зазвичай

Фермерське господарство “Лавандова гора” в Перечині цього року через теплу весну відкриває сезон раніше, ніж зазвичай. Уже з 25 травня на локації з квітучими трояндовими кущами, а згодом і лавандою запрацюють фотозони та крафтова крамниця.

— Зараз у нас ще триває цвітіння дамаської троянди, тому перші відвідувачі зможуть насолодитися ними, — розповіли Varosh у фермерському господарстві. — Після троянд одразу зацвітає і лаванда, в нас працюватимуть упродовж сезону всі наші квіткові локації.

Відвідувачів, які бажають помилуватися та відпочити серед квітів, чекають з суботи, 25 травня. Вхідний квиток — 150 грн за людину, пенсіонери (60+) — 80 грн. Безкоштовний вхід для учасників бойових дій, людей з інвалідністю та дітей ростом до 120 см.

Працюватиме ферма щодня з 12.00 до 20.00, у вихідні — з 10.00 до 20.00.

Нагадаємо, фермерське господарство вирощує окрім лаванди та троянди ще й жасмин, торік він зацвів уперше. З усіх рослин виготовляють крафтові смаколики, чаї та ефірні олії. Зазвичай, сезон цвітіння лаванди триває переважно з червня по серпень, пік цвітіння – перша половина липня.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото зі сторінки “Лавандової гори” у Фейсбуці

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