Професор Ужгородського університету, доктор філософських наук, туризмознавець Федір Шандор став лауреатом конкурсу «Людина року» в Угорщині. Про це повідомляє угорський новиновий ресурс Magyar Hang (Голос Угорщини).

На здобуття звання було номіновано 4 лауреати: боєць 101 закарпатської бригади тероборони, професор УжНУ Федір Шандор, відомий спортсмен Іллиш Фані, активіст Літкаї Гергель та спільнота “Dietas Magyar Musza”.

Головний редактор Magyar Hang Ишік Шандор повідомив, що грошовий приз за перемогу в номінації він вирішив передати на потреби закарпатських угорців, які зараз воюють в Збройних силах України на Сході України: «Через таких людей, як Федір Шандор ми дізнаємось про події на фронті, про те, як вони там живуть. Важливість цього надзвичайна, оскільки в в угорських мас-медіа панують наративи «ватників».

Також небайдужі угорці вирішили створити спільноту, щоб збирати і передавати допомогу для наших військових.