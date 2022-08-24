Професор Федір Шандор обговорив з міністром освіти залученість в освітній процес ветеранів

Міністр освіти Сергій Шкарлет зустрівся 23 серпня з професором Ужгородського університету, доктором філософських наук Федором Шандором, щоб поговорити про новий навчальний рік. Про це він написав на своїй сторінці в Телеграмі.

“Говорили про початок нового навчального року, формат освітнього процесу, виклики, які наразі існують в освіті під час війни та шляхи їхнього подолання”, — написав міністр освіти.

Федір Шандор розповів Varosh, що говорили перш за все про ветеранів та їхню залученість в освітній процес:

— Обговорили питання щодо освітньої складової для ветеранів які повернуться з фронту після перемоги — їх буде понад мільйон осіб, і як їх залучити в освітній і виховний процес, наприклад викладання предмету “Захист Вітчизни”, — сказав Федір Шандор.

Нагадаємо, професор Федір Шандор 23 липня взяв участь у саміті перших леді та джентльменів, де говорив про важливість освіченості в сучасному світі, поділився власним баченням освіти, зокрема онлайн, у воєнний час та після Перемоги.

Varosh

Фото зі сторінки Сергія Шкарлета в Телеграм

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