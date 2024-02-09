Електронна черга для автобусів запрацює ще на трьох пунктах пропуску на Закарпатті

Раніше послуга електронної черги була доступна в Закарпатській області лише на пунктах пропуску «Ужгород-Вишнє Нємецьке» на кордоні зі Словаччиною та «Чоп (Тиса)-Загонь» на кордоні з Угорщиною.

Починаючи з 12 лютого, ще на трьох пунктах пропуску на Закарпатті на кордоні з країнами ЄС запрацює електронна черга для автобусів.

Як повідомляють у Закарпатській ОВА, для перетину кордону в Є-черзі також можна буде зареєструватися на пунктах пропуску «Малий Березний-Убля» (кордон зі Словаччиною), «Лужанка-Берегшурань» (кордон з Угорщиною) та «Дякове-Халмеу» (кордон з Румунією).

Електронна черга – це система реєстрації для регулярних та нерегулярних автобусних рейсів, що прямують за кордон. Вона дає можливість зареєструватися для перетину кордону завчасно.

Можливість електронного запису дозволяє зменшити черги на кордоні та скоротити час очікування проходження контролю.

Запис до електронної черги здійснюється на сайті єЧерга. В систему потрібно внести дані про водія та автобус, а також – обрати пункт пропуску, через який транспортний засіб перетинатиме кордон.

Varosh,

Візуалізація з Фейсбук-сторінки Закарпатської ОВА

Головне фото: Львівська митниця

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.