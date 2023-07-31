“єКордон”: електронна черга на перетин кордону для автобусів та автомобілів запрацює з серпня

Електронна черга перетину кордону запрацює для легкових авто й автобусів, які здійснюють пасажирські перевезення. Про це 28 липня на своєму Телеграм-каналі повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Сьогодні підтримали рішення про розширення дії е-черги, — йдеться в повідомленні. — Це дозволить зменшити черги на кордоні та зробити його проходження більш комфортним. Раніше ця послуга вже запрацювала для вантажного автомобільного транспорту”.

Речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук сказала Varosh, що наразі про запуск проєкту нічого невідомо:

— Сьогодні вранці перепитувала в колег, поки що ніхто нічого не знає. Вказівок жодних ми не отримували.

З її слів, вантажівки вже певний час перетинають кордон за системою електронних квитків, а легкові автомобілі та автобуси наразі стоять у черзі, яка подекуди триває понад 10 годин.

— Ми оформлюємо один автобус в середньому 40 хвилин, — розповіла речниця. — а ще ж є митниця, яка проводить свій огляд. Тому так, черга тягнеться нешвидко.

Тестування послуги електронної черги для перетину кордону автобусами почали відсьогодні у волинському пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» на кордоні з Польщею. Щоб перетнути цей пункт пропуску з 1 серпня, водіям чи логістам варто буде зареєструвати автобус в системі єЧерга та приїхати до кордону в зазначений у маршруті час.

Наразі послуга буде стосуватись лише регулярних рейсів.

“На відміну від онлайн-черги для вантажівок, послуга для автобусів в умовах тестового періоду не пропонуватиме час заїзду на пункт пропуску. Тобто водіям варто лише зареєструватись в системі та приїхати до пункту пропуску у передбачений автобусним маршрутом час”, — повідомляють у Мінінфраструктури.

Запис до єЧерги для автобусів буде можливий лише на сайті echerha.gov.ua з 31 липня. Для бронювання місця в черзі варто натиснути «Стати в чергу» та обрати «Автобус», заповнити всі необхідні поля та підтвердити запис.

Станом на 15 годину сьогодні, 31 липня на кордонах Закарпаття майже немає черг з автобусів та легкових автомобілів.

Varosh,

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

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