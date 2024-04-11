Другий ромський інтеграційний центр запрацював на Закарпатті

У Берегові, на базі гімназії «Опре Рома» запрацював другий ромський інтеграційний центр. Тут роми зможуть отримати консультації щодо оформлення документів, оскільки центр співпрацюватиме з ЦНАПом, підтримку у вивченні української та англійської мов, жінок навчатимуть шити та працювати з комп’ютером.

Також у центрі планують проводити тренінги з можливостей реалізації освітніх і соціальних прав, пояснила Varosh заступниця начальника управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю департаменту стратегічних комунікацій, національностей та релігій ОВА Марина Чепа-Марковці.

З її слів, при відкритті центру дослухалися до побажань ромів і облаштували центр поблизу громади, у кількох приміщеннях ромської гімназії. Коштом донорів облаштували приміщення, туалет. Оскільки берегівська ромська громада переважно угорсько- та ромськомовна, то найбільшим попитом для ромок стали уроки з вивчення української мови:

— Вони дуже хочуть вивчити українську, щоб могти самостійно заповнювати документи, — пояснила Марина Чепа-Марковці. — Одна ромка захотіла вивчати англійську, попри те, що українською не володіє. Поки мами дочікують дітей із уроків, то й самі навчатимуться. Вони мають можливість на базі Берегівського ПТУ, що неподалік, пройти більш фаховий курс крою та шиття, отримати сертифікат про освіту і згодом легше знайти роботу. Це їм теж було дуже цікаво і ми раді таким проєктам.

Викладачами є фахівці з профтехучилища та вчителі з гімназії “Опре Рома”. Якщо будуть нові освітні побажання від громади. то вони розглядатимуться донорами.

Нагадаємо, перший ромський інтеграційний хаб відкрили на початку лютого в Мукачеві. Він також розрахований перш за все для інтеграції батьків дітей, які навчаються в школі, де облаштований хаб, та інших ромів, які живуть на території Мукачівської громади.

Проєкт втілили UNHCR Ukraine – Aгентство ООН у справах біженців в Україні та виконавчий партнер міжнародний фонд «Регіон Карпат» NEEKA Ukraine.

Підтримай роботу незалежного медіа на Закарпатті — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото Закарпатської ОВА

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.